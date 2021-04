Insel Usedom: Forderung nach Wiederaufbau der Karniner Brücke erneuert

Karnin

Nur das Hubteil der Karniner Eisenbahnbrücke – ein Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst – blieb mitten im Peenestrom bis heute erhalten, als vor 76 Jahren, am 29. April 1945 gegen 12 Uhr mittags, die Deutsche Wehrmacht die fünf festen Überbauten sprengte. Auch die Zecheriner und die Wolgaster Autobrücken wurden am gleichen Tag gesprengt, so dass die Insel einige Jahre nur mit Fähren erreichbar war.

Die Zerstörung der Brücken konnte die Rote Armee nicht aufhalten. Am 4. Mai 1945 erreichten sie die Stadt Usedom und am 8. Mai gab es bereits die ersten Ortskommandanturen der Sowjets in Usedom, Swinemünde und in den Seebädern.

Kostenübernahme von der EU gefordert

Die Usedomer Eisenbahnfreunde erinnern an diese geschichtlichen Ereignisse, nicht zuletzt weil sie endlich die alte Eisenbahntrasse als kürzesten Schienenweg von Berlin nach Swinemünde und Heringsdorf wiederaufgebaut sehen möchten. „Wir erwarten von der Bundes- und von der Landesregierung, dass die Insel Usedom durch die Eisenbahn-Südanbindung von einem wesentlichen Teil des Autoverkehrs entlastet wird und die Europäische Union 85 Prozent der Kosten übernimmt, wie sie dies auch für Polen beim Bau des Swinetunnels tut“, sagt Günther Jikeli von den Usedomer Eisenbahnfreunden.

Grundlagenermittlung läuft

Die Deutsche Bahn hat im Auftrag des Landes MV im Dezember vergangenen Jahres mit der Grundlagenermittlung für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Ducherow – Seebad Heringsdorf einschließlich der Karniner Brücke begonnen. Die Finanzierung trägt das Land. Der Landtag hatte dafür im Doppelhaushalt 2020/21 insgesamt 2,8 Millionen Euro bewilligt. Damit wird die Grundlagenermittlung für die potenzielle Wiederaufnahme einer zweiten Festlandanbindung der Insel Usedom über die Schiene geschaffen.

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) glaubt, mit dieser zusätzlichen Verkehrsanbindung der Insel ans Festland vor allem in den Urlaubsmonaten für weniger Autokolonnen zu sorgen und etwas für den Klimaschutz zu tun. Über die Karniner Brücke würde Usedom von Berlin aus wieder in etwa zwei Stunden mit dem Zug erreichbar. Die Tests sollen Kosten und Nutzen der Verbindung darlegen. Ergebnisse werden im 1. Quartal 2022 erwartet.

Von Cornelia Meerkatz