Familie Burow aus dem Ostseebad Koserow braucht Hilfe. Ganz dringend sogar. Denn der siebenköpfigen Familie bleibt nur noch wenig Zeit mit dem Vater und Ehemann. Olaf Burow ist schwer an Krebs erkrankt – alles begann vor einem Jahr mit Lymphdrüsenkrebs. Mittlerweile wuchern in seinem Gehirn mehrere große Metastasen. Für die Ärzte gilt er als austherapiert. Die Chemotherapien schlagen nicht mehr an. Damit sie noch ein wenig gemeinsame Zeit auch außerhalb der Wohnung verbringen können, benötigen sie einen gebrauchten Kleinbus mit sieben Sitzen. „Aber wo soll der herkommen, ich kann ja weder das Auto noch das Geld dafür herzaubern“, meint die Fünffach-Mama.

Seine Frau Christin leistet Unglaubliches: Sie pflegt und umsorgt ihren Mann – die Liebe ihres Lebens, wie sie sagt – aufopferungsvoll. Daneben sind noch die fünf Kinder zu betreuen. Der Große ist 18 Jahre alt, wohnt wieder zu Hause und unterstützt jetzt die Mutter. Die 13-jährigen Zwillingssöhne gehen zum Gymnasium nach Ahlbeck und zur Realschule in Ückeritz. Und das dreijährige Zwillingspärchen – Sohn und Tochter – besucht die Kita „Bernsteintaler“ in Loddin. Mutter Christin ist sehr dankbar für die Unterstützung der Lehrer und Schulleitungen sowie der Kita-Erzieher. „Sie wissen alle um unser Schicksal, wir sind offen damit umgegangen. Sie haben für vieles Verständnis“, so Christin Burow.

Hoffnung auf noch eine Chemotherapie

Während sie das sagt, streichelt sie ihrem Mann über die Hände und die Wangen. „Wir kämpfen zusammen weiter“, sagt sie und Olaf Burow nickt. Quer durch die Wohnküche hindurch schaut er auf das großformatige Hochzeitsfoto im Flur. Von ihm, seiner strahlend schönen Tini in ihrem weißen Kleid und den Kindern. Da war die Welt noch in Ordnung. Seine Stimme ist leise und bricht immer wieder. Dann laufen Tränen über seine Wangen. „Ich freue mich so, dass wir in dieser Situation jetzt nicht allein sind“, sagt er dann ganz langsam und kaum hörbar.

Seine Tini spendet ihm in solchen Momenten ganz pragmatisch Trost – setzt ihm seine Mütze auf den ohne Haare kahlen Kopf, hilft ihm in den Anorak, zieht ihn vom Stuhl hoch und führt ihn ganz vorsichtig auf die Terrasse an die frische Luft, damit er ein bisschen den nahenden Frühling erschnuppern kann... Am Montag fährt sie mit ihrem Mann nach Berlin ins Krankenhaus. Da sei ein Arzt, der sich den 54-Jährigen noch mal anschauen und dann entscheiden wolle, ob eine weitere Chemo noch Sinn macht.

Arbeitgeber kündigt der fünffachen Mutter

Christin Burow ist die große starke Konstante in der Familie – dabei braucht sie selbst Unterstützung: Nicht nur, dass sie an Morbus-Crohn leidet. Vor wenigen Tagen erhielt sie von ihrem Arbeitgeber, einem auf der Insel tätigen Zahnarzt, die Kündigung. „Keine Erklärung für den Grund, nichts“, sagt sie und vermutet, dass ihre nun schon sieben Wochen andauernde Krankschreibung, seit ihr Mann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, der Grund sei. Sie wird gegen die Kündigung klagen, Freunde haben sie darin bestärkt. Und die Familienhilfe des CJD, die ihnen zur Seite gestellt wurde. „Das sind Engel“, sagt sie.

Der schwer krebskranke Olaf Burow aus Koserow wurde mit dem Wünschewagen in Begleitung seiner Familie nach Halle/Saale gefahren, wo er noch einmal mit der historischen Straßenbahn fuhr. Quelle: Yvonne Behn

Eine dieser Freunde ist Yvonne Behn aus Zirchow. Sie hat die Familie begleitet, als Olaf Burow vor wenigen Tagen mit dem Wünschewagen des ASB, seiner Familie im Schlepptau und in Begleitung des Fernsehsenders RTL trotz Corona auf große Reise nach Halle an der Saale gehen durfte. Olaf wollte unbedingt noch einmal mit der Straßenbahn in Halle fahren, denn das hat er in seiner Kindheit immer getan, wenn der gebürtige Heringsdorfer seine Großeltern besuchte. „Es war ein harter Kampf, bis das Sozialministerium in Halle grünes Licht gegeben hat für die Fahrt mit dem Wünschewagen, denn wir mussten ja auch ein Hotel finden, wo wir trotz Corona übernachten konnten. Aber Gründonnerstag sind wir gefahren“, schildert Christin Burow.

Papa Olaf sei so glücklich gewesen, als er aus seinem Rollstuhl mit viel Hilfe in die Straßenbahn bugsiert wurde und noch einmal auf Rundfahrt durch die Stadt konnte, erzählt Yvonne Behn, die den Ausflug als Fotografin begleitet hat. Jetzt blickt sie voraus: Die Ärzte in Greifswald hatten dem Familienvater nur noch ein paar Tage gegeben. Jetzt sind es schon sieben Wochen. „Wenn es doch gelingen würde, einen gebrauchten Kleinbus zu beschaffen. Dann könnte die Familie noch einmal zusammen an verschiedene Orte der Insel fahren, denn da waren sie immer wahnsinnig gern.“

Familie fühlt sich jetzt in Koserow heimisch

Christin und Olaf Burow, die Bürokauffrau und der Postzusteller, haben sich in Heringsdorf in der Feuerwehr kennen- und lieben gelernt. Olaf war schon Mitglied. Christin war auch begeisterte Feuerwehrfrau, wollte aber eigentlich nur ein Jahr auf Usedom kellnern. „Dann begegnete ich Olaf und hatte meinen Ankerplatz gefunden“, berichtet die 38-Jährige. In der Heringsdorfer Feuerwehr sind sie nicht mehr aktiv, vor drei Jahren zog die Familie in ein gemietetes altes Haus in Koserow. „Der Schritt fiel uns nicht leicht, aber in den Kaiserbädern für so eine große Familie passenden und bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist aussichtslos“, sagt die Mutter.

Inzwischen sei die Familie in Koserow angekommen, auch wenn es ruhiger als in Heringsdorf zugehe. Doch die Kinder hätten allesamt Anschluss und Freunde gefunden und es gäbe nette Nachbarn. Sie kenne Koserow mittlerweile gut, schiebe ihren Mann im Rollstuhl ja viel spazieren. Allerdings sei man eben wegen der fünf Kinder und des Rollstuhls des Vaters nicht in der Lage, noch mal einen motorisierten Ausflug etwa in den Lieper Winkel oder auf den Gnitz zu machen.

Freundin Yvonne Behn hat aus diesem Grund ein Online-Spendenkonto eingerichtet. Einige hundert Euro sind schon zusammengekommen. Für einen gebrauchten Bus reicht es noch nicht. Deshalb hat nun die Bürgerstiftung Vorpommern ein weiteres, ganz herkömmliches Spendenkonto bei der Volksbank Vorpommern zur Verfügung gestellt und bittet die Leser der OZ, Familie Burow zu helfen. „Auch wir werden helfen, damit dem schwerkranken Olaf, seiner Tini und den fünf Kindern noch einmal besondere gemeinsame Zeit ermöglicht wird“, sagt Volksbank-Vorstand Ronny Bauch.

Spendenkonto Bürgerstiftung Vorpommern

IBAN: DE93 1506 1638 0000 0003 02

Kennwort: Familie Burow

Von Cornelia Meerkatz