Insel Usedom: Greifswalder Arzt zieht Klage gegen neues Wohngebiet in Ückeritz zurück

Ückeritz

Die Normenkontrollklage gegen das neue Wohngebiet in Ückeritz hinter den Häusern An den Kreischen ist vom Tisch. Das teilte auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung der stellvertretende Bürgermeister und Vorsitzende des Bauausschusses, Marco Biedenweg, mit. Der Greifswalder Sportmediziner Dr. Volker Worm hatte die Klage im Mai 2020 vor dem Verwaltungsgericht Greifswald eingereicht.

Worm besitzt in Ückeritz als Zweitwohnsitz ein Ferienhaus samt Grundstück hinter dem neuen Wohngebiet. Er war nicht einverstanden, dass an dieser Stelle 30 Wohneinheiten entstehen sollen. So hat es die Gemeindevertretung beschlossen und gleichzeitig festgelegt, dass die Eigenheime keine Einliegerwohnung haben dürfen, die für Ferienzwecke vermietet wird. Worm jedoch bezweifelte mit mehreren Anwohnern, dass es tatsächlich um Wohnraum für Menschen aus der Region geht.

Gericht sah keine Aussicht auf Erfolg

Zudem monierte er, dass im Genehmigungsverfahren für das Projekt gegen Umweltauflagen verstoßen wurde und Schutzmaßnahmen für Zauneidechsen und Feldlerchen nicht rechtzeitig eingeleitet worden seien. Auch die Umwidmung der jahrzehntelang als Ackerland genutzten Fläche in Bauland hielt er für nicht rechtmäßig.

Das Verwaltungsgericht Greifswald machte nach eingehender Prüfung der Sachlage dem Kläger allerdings deutlich, dass seine Klage keine Aussicht auf Erfolg hat. Daraufhin zog Worm seine Klage zurück. Die Gerichtskosten muss der Kläger tragen. Für den Verwaltungschef des Amtes Usedom-Süd, René Bergmann, ist die Rücknahme der Klage ein Beleg dafür, dass die Gemeindevertretung zusammen mit dem Amt im Rahmen des B-Planverfahrens alles richtig gemacht hat.

Erste Häuser stehen im Rohbau

Investorin Petra Esser, der das etwa zwei Hektar große Gebiet gehört, und ihr Mann Peter wollen auf der Fläche als eigenes Vorhaben den Bau von vier Stadtvillen mit jeweils vier Dauermietwohnungen realisieren. Die 14 Parzellen für Eigenheime wurden erschlossen und verkauft. Die ersten Häuser stehen schon im Rohbau, errichtet von Interessenten aus der Region.

Die gegen sie erhobenen Vorwürfe hatte sie stets zurückgewiesen und betont, dass sie ein umfangreiches Genehmigungsverfahren für den B-Plan durchlaufen habe, an dem 40 Träger öffentlicher Belange beteiligt gewesen seien. Außerdem seien hohe Umweltausgleichsmaßnahmen realisiert, mehr als 100 000 Euro für den Naturschutz gezahlt und ein neuer Spielplatz für die Gemeinde gebaut worden.

Von Cornelia Meerkatz