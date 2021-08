Insel Usedom: Grenzübergang Garz ab 1. September komplett gesperrt

Zirchow/Garz

Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Mittwoch, den 1. September, am Grenzübergang Garz/Swinemünde sowie im Seebad Ahlbeck auf Behinderungen einstellen. Im Zusammenhang mit dem Umbau der Grunwaldzka-Straße in Swinemünde und der damit verbundenen Vollsperrung des Grenzübergangs Garz/Swinemünde müssen alle Verkehrsteilnehmer ab Zirchow über die L 266 und das Seebad Ahlbeck weiter fahren, um dann über die Swinemünder Chaussee und den Grenzübergang Ahlbeck nach Swinemünde zu gelangen.

Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald weist darauf hin, dass es damit zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Seebad Ahlbeck und zu entsprechenden Einschränkungen kommen kann.

Umleitung ausgeschildert

Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert, Schilder zur Anhebung der Tonnagebegrenzung für die Zeit der Sperrung des Grenzübergangs Garz/Swinemünde auf maximal 7,5 Tonnen und freie Fahrt für Busse über die Grenze in Ahlbeck werden jetzt aufgestellt. Die Anhebung der zulässigen Tonnage auf der Swinemünder Chaussee in Ahlbeck wird auf den Zeitraum der Sperrung der Grenzübergangstelle Garz/Swinemünde begrenzt. Im Anschluss wird die ursprüngliche Beschilderung an der Swinemünder Chaussee im Seebad Ahlbeck wieder in Kraft gesetzt.

Wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung mitteilt, sollen die Sperrung in Garz und die damit verbundene Umleitung voraussichtlich bis zum 30. November dieses Jahres dauern. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass es sich beim Ausbau der Grunwaldzka-Straße in Swinemünde um eine langjährig geplante Interreg-Maßnahme zur Verbesserung der deutsch-polnischen Verkehrsverhältnisse im gemeinsamen Grenzraum handele.

