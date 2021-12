Insel Usedom: Hier gibt es in den Kaiserbädern noch freie Flächen für Wohnungsbau

Heringsdorf

Immer weniger Einwohner, dafür immer mehr Ferienobjekte. So stellt sich die Entwicklung in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf seit vielen Jahren dar. Bekommen wir hier bald Verhältnisse wie auf Sylt? Oder schaffen es die Kaiserbäder, genügend bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen und ein attraktiver Lebensort für Einheimische und Neubürger zu sein?

Vor gut sieben Wochen freute sich Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) über die ersten neuen Bewohner, die im Rahmen des Projektes „Modellregion Sozialer Wohnungsbau“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Ahlbecker Wiesenstraße eine sanierte Sozialwohnung beziehen konnten. Sie hofft, dass das Modellprojekt des Landes noch mehr Sozialwohnungen in den Kaiserbädern ermöglichen wird.

Flächennutzungsplan zeigt Reserven auf

Insgesamt können bis zu 8 Millionen Euro Fördermittel dafür abgerufen werden. Damals sagte die Bürgermeisterin: „Unsere Aufgabe ist, allen sozialen Schichten Wohnraum zu ermöglichen. Wir wollen umschwenken, werden den Trend aber nicht brechen können.“ Immerhin hat die Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss gefasst, kommunale Flächen nicht an Dritte zu veräußern. Dadurch sei es möglich, so Marisken, dass auf kommunalen Grundstücken bezahlbarer Wohnraum entstehe.

Während es bei der Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder (WOG) laut Bauamtsleiter Andreas Hartwig um die 200 Wohnungsgesuche gibt, sei die Nachfrage nach Baugrundstücken deutlich verhaltener. „Momentan ist der Ansturm sehr gering. Durch Corona sind die Baupreise enorm gestiegen. Potenzielle Bauherren sind verunsichert, was passiert“, erklärt Hartwig. Vor Corona hatte sein Amt noch häufiger Anfragen von Einheimischen, die hier ein Einfamilienhaus bauen wollten.

Doch wie ist die Situation in den Kaiserbädern bezüglich neuer Wohngebiete bzw. Lückenschlüsse in der Wohnbebauung? Der Entwurf des Flächennutzungsplanes vom Mai 2017 zeigt hier noch deutliche Reserven auf. Hartwig schickt aber voraus, dass der Entwurf „auf Halde liegt und wartet bis es weiter geht“. Denn derzeit beschäftigten das Bauamt neben dem täglichen Geschäft unter anderen die künftigen Bauvorhaben Bahnhofsvorplatz Heringsdorf und der sogenannte Aldi-Kreisel in Neuhof.

Diese Wiese befindet sich zwischen der Medigreif-Klinik Haus Gothensee und dem Wohngebiet am Schulberg in Heringsdorf-Neuhof. Die rund 5 Hektar große Fläche ist im Entwurf des Flächennutzungsplanes vom Mai 2017 als Reserve für die Wohnbebauung vorgesehen. Quelle: Dietmar Pühler

Kleine Bauareale in Bansin

Der Flächennutzungsplan-Entwurf sieht etliche Flächen in den Ortsteilen vor, die sich für eine Wohnbebauung eignen. So sind in nächster Zeit die gemeindeeigenen Parkplätze in Bansin (Seestraße/Gartenweg) und in Ahlbeck (Saarstraße/Friedrich-Ebert-Ring) für geförderten Wohnungsbau vorgesehen. Doch Andreas Hartwig schränkt ein: „Das eigentliche Problem ist, dass die Gemeinde keine eigenen Flächen in Größenordnungen besitzt.“ So enthält der Flächennutzungsplan-Entwurf vor allem Areale, die in privater Hand sind. Das macht die Planung nicht gerade leicht. Deshalb fährt das Bauamt die folgende Strategie: „Wenn Bedarf da ist, suchen wir uns die Fläche aus, die am wenigsten Konfliktpotenzial in sich birgt“, so Hartwig.

Geeignete Bauflächen sind in Bansin am Gothenweg (ca. 3,37 ha), nördlich der Ahlbecker Chaussee (0,23 ha) sowie östlich des Kastanienringes (1,02 ha) vorhanden. Für letztere Fläche „ist der B-Plan kurz vor dem Abschluss“, erklärt der Bauamtschef. Hier sollen 18 Grundstücke entstehen.

Zehn Grundstücke am Wiesenweg

Diese Fläche zwischen Wiesenweg und Setheweg soll demnächst mit zehn Einfamilien- bzw. Doppelhäusern bebaut werden. Der Wiesenweg wird dafür befestigt und erhält unterhalb der Medigreif-Klinik Haus Gothensee einen Wendehammer. Quelle: Dietmar Pühler

In Neuhof gibt es noch Reserven im Amselring (0,29 ha) und Am Schulberg (0,78 ha). Bald los gehen könnte es laut Andreas Hartwig mit dem B-Plan Nr. 50 „Wohn- und Parkanlage am Wiesenweg“ (1,03 ha), wo zwischen Mutter-Kind-Klinik und Friedhof zehn Grundstücke zur Bebauung vorgesehen sind. Hier müsse allerdings noch der Städtebauliche Vertrag angepasst werden, da für den Ausbau des Sethewegs, des Bansiner Landwegs und des Wiesenwegs eine Förderung beantragt werden soll. Die Kosten belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. 60 Prozent davon könnten vom Land aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert werden.

Gegenüber im Setheweg plant bekanntlich Prof. Dietmar Enderlein auf einer Fläche von 2,45 ha einen Wohn- und Gesundheitspark mit insgesamt 115 Wohneinheiten. Die teilen sich auf in 61 Mietwohnungen, zehn Sozialwohnungen sowie 44 Wohnungen in einer Seniorenresidenz.

Wohnbebauung am Sackkanal

Weiter westlich liegt zwischen dem Wiesenweg, dem Bansiner Landweg, der Schulstraße und der Neuhofer Straße ein etwa fünf Hektar großes Gelände, das als Wohnbau-Reserve im Entwurf des Flächennutzungsplanes berücksichtigt ist. Konkreter sind die Planungen wiederum am Sackkanal. Der B-Plan Nr. 66 „Wohnbebauung Am Kanal in Seebad Heringsdorf“ (0,74 ha) wurde im Oktober im Bauausschuss behandelt.

Die Ausschussmitglieder stellten ihre Beschlussempfehlung, den Vorentwurf des B-Planes öffentlich auszulegen, jedoch zurück, da sie mit der Eingeschossigkeit der Bebauung nicht einverstanden waren. Deshalb soll die Verwaltung prüfen, ob eine Zweigeschossigkeit möglich ist. Dazu muss allerdings die schalltechnische Untersuchung neu vorgenommen werden. Denn von der benachbarten, auf einem Damm verlaufenden Bahntrasse der Usedomer Bäderbahn gehen Schallemissionen aus, die unter Umständen eine Zweigeschossigkeit ausschließen. Unabhängig von der Höhe der Bebauung sollen hier acht bis dreizehn Wohneinheiten auf acht Grundstücken entstehen.

Maue Aussichten in Ahlbeck

In Ahlbeck sieht es mit freien Flächen für den Wohnungsbau hingegen mau aus. Hier gilt: Wald, Wiese, Ostsee, Ende Gelände. Dennoch blickt Bauamtsleiter Andreas Hartwig insgesamt optimistisch in die Zukunft: „Für den Wohnungsbau dürften wir noch genügend Flächen haben.“

Knackpunkt bleiben aber die nach wie vor hohen Grundstückspreise, die durch Corona noch einmal deutlich nach oben gegangen sind. Deshalb zieht es junge Familien eher in die Dörfer im näheren Umkreis der Kaiserbäder. Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf wiederum bemüht sich in Person von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken, positive Nebeneffekte aus der „Modellregion sozialer Wohnungsbau“ mitzunehmen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben den Fokus auf einen lebenswerten Ort gelegt. Dadurch haben wir eine Vorzugsplatzierung bei der Vergabe von Fördermitteln“, so Marisken. Das könnte sich bei den geplanten Sportstätten wie der Mehrzweckhalle neben der Grundschule in Heringsdorf und den Sportplätzen in Ahlbeck und Bansin auszahlen. Auch die Übertragung der Polizeivilla in Heringsdorf vom Land auf die Gemeinde sei unter diesem Aspekt zu sehen. „Das Konzept mit der Nutzung durch unsere Vereine hat großen Anklang gefunden“, frohlockte Marisken im Oktober.

Von Dietmar Pühler