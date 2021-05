Insel Usedom: Impfzentrum im Swinemünder Kulturhaus eröffnet

Swinemünde

Swinemünde verbucht Erfolge im Kampf gegen das Corona-Virus. Die Zahl der Infizierten nimmt ab – pro Tag werden nur noch ein paar Fälle registriert. Dies ist das Ergebnis massiver Impfungen. Allein bis Mitte April wurden fast 5500 Einwohner geimpft, von denen die Hälfte bereits zwei Dosen erhielt. Verimpft werden dabei vorwiegend Vakzine von Pfizer und Astrazeneka.

Seit Wochenmitte kann das erheblich beschleunigt werden. Am 5. Mai eröffnete ein neues Impfzentrum in einem Saal des städtischen Kulturhauses. Dort sind rund 400 Impfungen pro Tag möglich. Zusammen mit den anderen vier Impfstellen können so 4000 Menschen pro Woche geimpft werden. Wenn es keine Probleme mit den Lieferungen gibt, wird jede Person, die über 18 Jahre ist, die Möglichkeit haben, sich zur Impfung anmelden zu können.

Inzidenzrate in Westpommern sinkt

Derzeit liegt die Inzidenzrate in Westpommern bei 17,06 pro 100 000 Einwohner. Angesichts des aktuellen Abwärtstrends bei Neuinfektionen stehen die Chancen gut, dass die Maskenpflicht im Freien bald aufgehoben werden könnte. Voraussetzung dafür ist eine Inzidenzrate von 15.

Corona-Infizierte werden auf einer Spezialstation im Swinemünder Krankenhaus behandelt. Aktuell sind es acht Patienten, jeder bedarf einer Sauerstofftherapie. Laut Klinik-Geschäftsleiterin Dorota Konkolewska wird der Flüssigsauerstofftank täglich überprüft und alle zehn Tage nachgefüllt. Weil das Krankenhauses weit von den Sauerstoffspeichern entfernt liegt, wurde der Tank bereits durch einen größeren ersetzt – das Fassungsvermögen damit von zwei auf sechs Tonnen erhöht.

Von Radek Jagielski