Es bestehen große Chancen, dass bereits im Mai der Abschnitt der internationalen Velo Baltica-Fahrradroute (R-10) von Misdroy bis zur Stadtgrenze von Swinemünde auf der Insel Usedom fertiggestellt wird. Die Route wird direkt an der Wasserseite angelegt und führt durch den Wald fast an den Dünen entlang. Sie bietet einen schönen Blick auf die Ostsee.

Bis zur Verbindung mit dem Radwegsystem in Deutschland fehlt noch ein wichtiger Abschnitt – jener Abschnitt, der durch Swinemünde führt. Leider deutet viel darauf hin, dass sich die Umsetzung dieser Investition erneut verzögern wird. Alles aufgrund einer negativen Entscheidung der Regionaldirektion für Umweltschutz, die der Ansicht ist, dass der Verlauf des Radweges und die Art seiner Umsetzung sich nachteilig auf die Natura-2000-Schutzgebiete auswirken könne.

Fahrradweg bekommt Betonoberfläche

Die Swinemünder Behörden versichern, dass sie das Projekt erneut bearbeiten werden, damit die Investition die Natur so wenig wie möglich beeinträchtigt. Kürzlich wurde mit dem Seeamt in Stettin eine Vereinbarung über die Route und die Art der Oberfläche des Radwegs abgeschlossen. Es wurde dabei der endgültige Verlauf der Route festgelegt, einschließlich eines wichtigen Abschnitts, der die Gemeinden Swinemünde und Misdroy verbindet. Nach unseren Recherchen wird er entlang der ehemaligen Militärroute, einer Freileitung verlaufen.

Die Länge des Radweges auf der Swinemünder Seite beträgt etwa sechs Kilometer. Die Strecke soll landschaftlich sehr attraktiv sein. Nach langen Verhandlungen wurde die Möglichkeit, die Oberfläche aus einer Betonmischung mit geeigneter Festigkeit herzustellen, zugelassen und vereinbart. Sie soll eine helle Farbe haben, die in die Küstenlandschaft integriert ist.

Die Strecke führt durch den Küstenwald immer am Strand entlang. Quelle: Radek Jagielski

„Das Seeamt hat die vorgeschlagene gehärtete Oberfläche akzeptiert. Es wurde vereinbart, dass es sich um eine Betonoberfläche und nicht um Asphalt handeln wird. Wir hoffen, dass die Regionaldirektion für Umweltschutz die Vereinbarungen akzeptieren wird. Ich bin der Meinung, dass die Verbindung mit Misdroy nach einem ähnlichen Standard wie mit Ahlbeck hergestellt werden sollte. Neueste Vereinbarungen wecken Optimismus“, so Barbara Michalska, stellvertretende Präsidentin von Swinemünde.

Regionaldirektion für Umweltschutz stellt sich quer

Die Zustimmung zu der Investition durch die Regionaldirektion für Umweltschutz ist jedoch in der Praxis nicht so leicht zu bekommen. Die Vertreter dieser Institution haben ihre Teilnahme am Treffen mit Beamten aus Swinemünde verweigert. Die Stadt ist der Ansicht, dass die Umsetzung der Fahrradroute entlang des Korridors der bestehenden Forststraße, das Natura-2000-Gebiet, nicht beeinträchtigen wird. Diese Straße wird derzeit für die Waldbewirtschaftung und vom Küstenschutzdienst genutzt. Es ist ein langer, mehrere Kilometer langer Abschnitt mit einer nicht sehr bequemen Oberfläche. Der Abschnitt verläuft auf Waldwegen mit einer natürlichen, sandigen oder kiesigen Oberfläche.

Der gesamte Abschnitt kann daher mit dem Fahrrad nicht befahren werden, weshalb die Einwohner und die Tourismusbranche seit vielen Jahren nach einer Modernisierung streben. Ohne diese Investition wird der touristische Verkehr zwischen den Küstengemeinden und weiter nach Deutschland weiterhin sehr begrenzt sein.

Probleme mit Fahrradroute auch im Wolliner Nationalpark

Ein ähnliches Problem betrifft einen weiteren Abschnitt der Velo Baltica von Misdroy nach Wisełka und weiter in Richtung Dziwnów. Er verläuft durch den Wolliner Nationalpark. Das sind fast zehn Kilometer Strecke. Die Verkehrsstudien zeigen, dass nur die Hälfte der Radfahrer die im Park ausgewiesene Fahrradroute benutzt. Die anderen folgen der kurvenreichen, schmalen, verkehrsreichen Straße, die den Park durchquert. Um die bequemste und sicherste Variante der Route umzusetzen, sind eine positive Stellungnahme des Wolliner Nationalparks und die Zustimmung des Ministeriums für Umwelt und Klima erforderlich. Im Jahr 2020 beantragten Projektanten eine „Erlaubnis, von den Verboten abzuweichen“, die in den Nationalparks gelten. Es gibt noch keine positive Entscheidung.

„Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn es ist ein sehr attraktiver Teil der Route entlang der Ostseeküste. Zwischen Misdroy und Dziwnów gibt es wunderschöne Strände, phänomenale Klippen, ein Paradies für Menschen, die aktive Freizeit lieben. Deshalb wollen wir so schnell wie möglich einen autonomen, sicheren Radweg bauen. Dadurch wird er allen zur Verfügung stehen, auch Menschen mit Einschränkungen“, argumentiert der Marschall der Woiwodschaft Westpommern, Olgierd Geblewicz. Der Politiker ist ein großer Fan des Radtourismus.

Von Radek Jagielski