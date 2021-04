Insel Usedom: Jahresbaumallee bei Korswandt wächst und wächst

Korswandt

Die Jahresbaumallee am Radweg zwischen Ahlbeck und Korswandt bekommt Zuwachs. In diesem Jahr ist die Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium) der Baum des Jahres und gleichzeitig der 33. Jahresbaum seit Beginn der Aktion, die 1989 von dem ehemaligen Forstbeamten Dr. Silvius Wodarz ins Leben gerufen wurde. Seit 1998 gibt es die Pflanzaktionen im Wald bei Korswandt, die von Revierförster Sven Prabel und dem Bansiner Grundschullehrer Bernd Schirmeister verantwortet wird.

Seither kommt Schirmeister zweimal im Jahr mit Dritt- oder Viertklässlern zur Jahresbaumallee, um den Jahresbaum zu pflanzen und die Allee zu pflegen. Wie im vergangenen Jahr, wird es auch in diesem Frühjahr coronabedingt keine Pflanzaktion mit den Grundschülern geben. Stattdessen werden die beiden Initiatoren die Stechpalme pflanzen, sobald sie geliefert wird, so Sven Prabel.

Revierförster Sven Prabel auf der Jahresbaumallee. Quelle: Dietmar Pühler

Zwei Stechpalmen im Garten des Försters

Der kann zumindest im Garten seines Forstreviersitzes in Korswandt zwei Stechpalmen vorweisen. Die eine hat bereits gute 20 Jahre auf dem Buckel, die andere ist gerade mal mannshoch. Der immergrüne Baum ist eher selten in unseren Gefilden anzutreffen. Wie Prabel weiß, gibt es zwei Exemplare im Wald seines Kamminker Förster-Kollegen Ymir Schreiber. Ansonsten ist die Stechpalme eher als Zier- und Gartengehölz mit süßlich duftenden weißen Blüten bekannt.

„Hier ist die äußerste nordöstliche Verbreitung der Stechpalme. Sie mag feuchteres und wärmeres Klima. Sie erträgt Fröste, aber keine langen Fröste“, beschreibt Sven Prabel. Bei Rostock gebe es die Baumart in küstennahen Buchenwäldern, sonst eher im mitteldeutschen Raum. Wobei sich die Ostgrenze ihrer natürlichen Verbreitung in Deutschland diagonal von der Odermündung bis ins Saarland zieht. Weiter südlich kommt sie noch im Pfälzerwald, im Schwarzwald und am Nordrand der Alpen vor.

Name kommt vom Palmsonntag

Ansonsten ist es der Stechpalme jenseits dieser Linie für ein dauerhaftes Überleben in der freien Natur zu frostig oder zu trocken. Sie braucht den klimatischen Schutz höherer Bäume. In Laubwäldern bildet die Stechpalme eher strauchartige Exemplare aus, während sie freistehend – wie im Forsthaus-Garten in Korswandt – eine richtige Baumform entwickelt.

Der Name der Stechpalme hängt mit der christlichen Tradition zusammen, erklärt Sven Prabel. Denn die so gar nicht passende Beschreibung als Palme kommt vom Palmsonntag. Am Sonntag vor Ostern wird in vielen katholischen Regionen mit einer Prozession an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Jesus sei damals mit Palmwedeln begrüßt worden. Mangels Palmen in Mitteleuropa wurde hier auf die immergrünen Ilex-Zweige zurückgegriffen und so kam die Stechpalme zu ihrem gebräuchlichen Namen.

Stechpalme ist Krisengewinner

Der auch Hülse, Christusdorn oder Stecheiche genannte Baum ist nicht in seinem Bestand bedroht, sondern eher ein Krisengewinner. Denn durch die menschengemachte Klimaerwärmung hat sich die Stechpalme mittlerweile bis nach Skandinavien und Polen ausgebreitet. Als immergrüne Pflanze im Unterholz von Laubwäldern profitiert sie auch von milderen Wintern, da sie schon ab null Grad Photosynthese durchführen kann.

Der Baum des Jahres wird alljährlich von der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung ausgerufen, „um auf die Bedeutung des Waldes aufmerksam zu machen“, erklärt Revierförster Prabel. Es werden nicht nur vom Aussterben bedrohte Arten gekürt, sondern auch gängige Arten wie die drei ersten Jahresbäume Stieleiche (1989), Rotbuche (1990) und Sommerlinde (1991).

Auf der Jahresbaumallee stehen derzeit 32 Jahresbäume. Im vergangenen Jahr mussten allerdings fünf Bäume nachgepflanzt werden, da ihnen entweder die Trockenheit oder der Hallimasch (Bergulme, 1992) zugesetzt hatte, so Sven Prabel.

Von Dietmar Pühler