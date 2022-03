Insel Usedom: Jubiläumsausgabe des Kölpinseer Odltime-Jazz steigt

Kölpinsee

Zum „10. Kölpinseer Oldtime-Jazz“ wird am Sonnabend, den 2. April, in das Strandhotel Seerose nach Kölpinsee auf Usedom eingeladen. Im Bernsteinsaal des Hotels erwartet das Publikum ab 20 Uhr ein musikalischer Abend ganz im Zeichen des amerikanischen Südstaaten-Jazz. Gastgeberband des Konzerts ist die „Blue Wonder Jazzband“ aus Dresden. Die siebenköpfige Band hat sich dem Jazz der 20er und 30er Jahre verschrieben und spielt noch heute in ihrer Originalbesetzung von 1975.

Daneben wird in diesem Jahr auch die Band „Ninas Rusty Horns“ aus Köln für erstklassige Unterhaltung sorgen. Die „rostigen Hörner“ begeistern ihr Publikum mit tanzbarem New Orleans-Jazz, der die Hits von Blues Legenden wie Bessie Smith, Georgia White und Memphis Minnie aufgreift und neu präsentiert. Die Stimme von Bandleaderin Nina Lentföhr setzt dabei mit geschmackvoll platzierten Schnörkeln originelle und direkte Akzente.

Die Kölner Jazzband "Nina's Rusty Horns" spielt ebenfalls am Sonnabend im Bernsteinsaal des Hotels Seerose. Quelle: privat

Bereits zweimal musste die Jubiläumsausgabe des Kölpinseer Oldtime-Jazz aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun ist es wieder soweit. Seit 2011 gehört die Veranstaltungsreihe zu den Höhepunkten im Eventkalender der „Seerose“ und begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue mit namhaften Jazz-Bands aus Deutschland und ganz Europa.

Tickets für den „10. Kölpinseer Oldtime-Jazz“ gibt es direkt im Strandhotel Seerose, Strandstraße 1 in Kölpinsee oder telefonisch unter Tel. 038375 540 für 40 Euro pro Person. Bereits ab 17.30 Uhr bietet die „Seerose“ am Tag der Veranstaltung ein exklusives Abendbüfett im Bernsteinsaal an. Kombi-Tickets (Büfett + Eintritt) sind für 65 Euro pro Person erhältlich.

Von Cornelia Meerkatz