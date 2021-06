Koserow

Die neue Koserower Seebrücke wird am Freitag um 10.30 Uhr offiziell für Besucher freigegeben. Bereits am Dienstagvormittag erfolgte die Übergabe der Seebrücke an die Gemeinde Koserow im Beisein von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph und Landrat Michael Sack (beide CDU). Das Wirtschaftsministerium förderte den Neubau der optisch an eine Welle erinnernden Seebrücke aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Verbindung mit Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ in Höhe von knapp 4,9 Millionen Euro. Die Gesamtinvestition für die neue Seebrücke beträgt knapp 7,4 Millionen Euro.

Bürgermeister René König (parteilos) sprach davon, dass Koserow nun ein neues Wahrzeichen hat. 280 Meter lang ist die neue Seebrücke, die sich in fünf Meter Höhe über der Wasseroberfläche befindet, barierrefrei errichtet wurde, zwei Anlegestellen für Ausflugsschiffe hat und auf 67 Pfeilern steht. Die Freude über diese gelungene Investition sei bei den Einwohnern der Gemeinde Koserow riesengroß.

Restarbeiten bis zum Freitag

„Koserow hat seinen rhythmischen Herzschlag zurück“, meinte anlässlich der Übergabe Stefan Rudolph und nannte das neue Wahrzeichen „ein Stück maritime Identifikation vor Ort.“ Es sei nach nach seiner Aussage eine kluge Investition gewesen, denn die Sanierung des Vorgängers, der 1993 errichteten und seit 2013 gesperrten Seebrücke, wäre noch deutlich teurer als der jetzige Neubau geworden und hätte in der Nutzung nicht die Effektivität erreicht.

Bis zur offiziellen Freigabe der neuen Koserower Seebrücke für Besucher am Freitagvormittag – die ersten Nutzer werden die Koserower Kindergartenkinder sein –haben die Bauleute noch einige Restarbeiten zu erledigen. So werden am Dienstag und Mittwoch Bänke und Papierkörbe montiert, auch die notwendigen Rettungsmittel werden angebracht.

Von Cornelia Meerkatz