Swinemünde

Ein neuer großer Einkaufspark in Swinemünde, nur 200 Meter von der Grenze entfernt, empfängt seit dieser Woche seine polnischen und deutschen Kunden. Der Lebensmitteldiscounter „Biedronka“ hat bereits geöffnet, Kunden können dort montags bis sonnabends von 6 bis 22 Uhr einkaufen. Der Baumarkt „Castorama Smart“ öffnet am Mittwoch. Er hat montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Baumarkt können Kunden auch nach dem Prinzip „Bestellen und Abholen“ einkaufen. „Castorama Smart“ ist das dritte große Bau- und Renovierungsgeschäft in Swinemünde. Die Stadt verfügt bereits über die Märkte „Mrówka“ und „Bricomar“.

Der Bau des Einkaufszentrums an der Grenze ist fast abgeschlossen. Die Gesamtverkaufsfläche der Anlage beträgt etwa 7000 Quadratmeter. Derzeit laufen noch Fertigungsarbeiten in weiteren Geschäften. Noch in diesem Monat wird auch die Shell-Tankstelle in Betrieb genommen. „Das ist die modernste Shell-Tankstelle. Wir haben 20 Tanksäulen. Man kann Gas tanken, es gibt eine manuelle Waschanlage, einen automatischen Staubsauger und bald wird es auch eine Ladestation für Elektrofahrzeuge geben“, sagt der Stationsleiter Herr Tomasz.

Der Baumarkt Castomara Smart öffnet ebenfalls am Mittwoch. Swinemünde verfügt damit über insgesamt drei Baumärkte. Quelle: Radek Jagielski

Rossmann und Elektronikmarkt eröffnen Ende Oktober

Am 27. Oktober werden noch die Drogerie Rossmann und der Elektronikmarkt „Media Expert“ eröffnet. Außerdem wird das Einkaufszentrum auch über ein Geschäft für Heimtextilien und eine Boutique für Damenbekleidung verfügen. An der Einfahrt zum Einkaufspark wird gegenwärtig noch eine gastronomische Einrichtung gebaut.

Fertiggestellt ist der Parkplatz, Kunden können 172 Parkplätze nutzen. Vorerst ist das Parken kostenlos, aber in der nächsten Zeit werden Gebühren eingeführt. „Auf dem Gelände wird es Parkuhren geben, die erste Stunde des Einkaufs ist immer kostenlos. Es ist möglich, dass diese Zeit verlängert wird“, informiert Sandra Marszał von der Gesellschaft, die den Einkaufspark verwaltet.

Zum Handlowy-Park gehört auch eine Shell-Tankstelle mit 20 Tanksäulen. Quelle: Radek Jagielski

Der Einkaufspark ist über einen kleinen Kreisverkehr zu erreichen. An der Ausfahrt wurden zwei Abbiegemöglichkeiten – eine Richtung Deutschland, die andere in Richtung Swinemünde – erstellt. Die Parkplatzeinfahrt ist von der Wojska Polskiego Straße. An der Kreuzung wurde dafür eine Ampel installiert.

Gründer der Eismarke „Grycan“ investieren

Investor ist eine Konditoren-Familie, Gründer der bekannten Eismarke „Grycan – Eis für Generationen“. Ihre Produkte können in ganz Polen gekauft werden, auch in Swinemünde. Eigentümer des Geländes, auf dem das Einkaufszentrum entstanden ist, sind Elsbieta und Zbigniew Grycan. Sie kauften dort 2017 zwei Grundstücke von der Stadt und zahlten dafür 38,5 Millionen Złoty. In das Gewerbegebiet fließen noch einmal insgesamt rund 75 Millionen Złoty an Investitionen. Denn neben dem großen Einkaufspark soll noch mehr entstehen. „Gemäß dem städtischen Raumentwicklungsplan ist dieses Gebiet als Einkaufs- und Servicezentrum vorgesehen, wo Büro-, Service-, Catering- und Hotelgebäude entstehen können“, erklärte Zbigniew Grycan nach dem Grundstückskauf.

Einkaufspark spart Fahrt in die Innenstadt

Sicher ist, dass der neue Einkaufspark die Handelsstruktur und -bilanz auf der Insel Usedom verändern wird. Bisher haben die meisten deutschen Kunden auf dem Grenzmarkt oder in den Geschäften und dem Einkaufszentrum „Corso“ in der Innenstadt Swinemündes eingekauft. Nun werden sich viele die Fahrt in die Stadt sparen. Die Investition könnte sich auch als Konkurrenz für „Rewe“ in Ahlbeck erweisen. Und: Viele Swinemünder freuen sich über den Baumarkt „Castorama“. Allerdings sind zahlreiche Einwohner auch der Meinung, dass zu viele große Geschäfte entstehen und die Natur dabei zerstört wird.

Von Radek Jagielski