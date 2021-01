Insel Usedom: Polizisten bringen verwirrten Mann nach Hause

Zinnowitz/Karlshagen

Glück für einen 76-Jährigen aus Karlshagen: Bürger hatten am Sonntag Streifen der Bundespolizei in Zinnowitz auf eine orientierungslose männliche Person am Bahnhof des Seebades aufmerksam gemacht. Die Bundespolizisten machten sich sofort auf den Weg und trafen den Mann mit seinem Fahrrad an besagtem Ort an.

Er machte einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck. Bei der Befragung durch die Beamten konnte er nur unvollständige Angaben machen und wusste weder wo er sich befand noch wie er zum Bahnhof Zinnowitz gekommen war. Einen Personalausweis führte er auch nicht mit, konnte aber Angaben zu seinem Namen und Geburtsdatum machen. Durch eine Abfrage im Einwohnermeldeamt wurde schließlich die Wohnadresse des Mannes im Ostseebad Karlshagen ermittelt.

Aufgrund des verwirrten Zustandes und der Orientierungslosigkeit der Person entschieden sich die Beamten, den Mann samt Fahrrad zur ermittelten Adresse zu bringen. Die Ehefrau wartete bereits. Sie hatte ihren Mann schon vermisst, aber noch nicht die Polizei informiert. Die Frau war erleichtert, ihren Ehemann wieder wohlbehalten zurückbekommen zu haben und bedankte sich mehrfach bei den Bundespolizisten.

Von Cornelia Meerkatz