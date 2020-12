Insel Usedom: Seit Jahren gesuchter Pole am Grenzübergang Garz festgenommen 

Garz

Ein 46-jähriger Pole, der schon lange von der Polizei gesucht wurde, konnte am Dienstagvormittag auf der Insel Usedom durch Bundespolizisten festgenommen werden. Er war den Beamten im Rahmen einer Kontrolle am ehemaligen Grenzübergang Garz ins sprichwörtliche Netz gegangen. Gegen den Mann besteht ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes in Greifswald wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Im Jahr 2015 hatte er mit anderen Kumpanen versucht, in die Garage eines Hotels in Korswandt einzubrechen und die darin befindlichen hochwertigen Fahrräder zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Täter bemerkt und konnte somit die Tat verhindern. Im November 2015 fand in Greifswald die Gerichtsverhandlung zur Tat statt. Der Beschuldigte war dieser Verhandlung unentschuldigt fern geblieben und war deshalb im Anschluss zur Festnahme ausgeschrieben worden.

Nun klickten fünf Jahre später die Handschellen. Nach Vorführung des Mannes beim Haftrichter noch am Dienstagnachmittag erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Stralsund.

Von Cornelia Meerkatz