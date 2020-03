Insel Usedom: Streit um Zulassung für junge Augenärztin

Ahlbeck

Im vergangenen Herbst hat die junge Augenärztin Dr. Constanze Theophil ihre Praxis im Seebad Ahlbeck eröffnet. Die 35-Jährige stammt aus Berlin, hat in Greifswald Medizin studiert und wollte gerne in der Region bleiben, da sie sich wohlfühle. Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern hat der Ärztin eine halbe Stelle zugeteilt, sodass in ihrer Praxis auch Kassenpatienten behandelt werden können. Sehr zur Freude vieler Insulaner, die bei anderen Augenärzten ewig auf einen Termin warten müssen.

Doch die Freude der Kassenpatienten wurde schnell getrübt, denn derzeit darf die Augenärztin nur Privatpatienten behandeln. Wenn Kassenpatienten sich dennoch für eine Behandlung bei ihr entscheiden, müssen sie die Kosten dafür selbst tragen. Grund für diese von vielen Patienten nicht nachvollziehbare Regelung ist ein Klage, die bei der Kassenärztlichen Vereinigung MV eingegangen war. Andere Augenärzte aus der Region – nach OZ-Informationen soll es sich um das Augenarzt-Ehepaar handeln, das im Wolgaster Ärztehaus praktiziert – haben sie eingereicht.

Beide Mediziner sind für die Patientenversorgung zugelassen. Warum sie gegen die Ahlbecker Augenärztin klagen, verstehen die Insulaner nicht. Denn Fakt ist, dass Patienten in Wolgast bereits wieder bis zu einem halben Jahr warten, um einen Augenarzttermin zu bekommen.

90-Jähriger über Regelung empört

Da es sich jetzt um ein schwebendes Verfahren handelt, darf die Ahlbecker Ärztin laut Verfügung der KV erst mal keine Kassenpatienten behandeln. Einer der Leidtragenden ist der Bansiner Ewald Labahn. „Ich hatte einen Termin unter Vorbehalt bekommen und vor Ort erfahren, dass nur Privatpatienten behandelt werden dürfen. Ich finde das unmöglich, gerade für ältere Leute“, schimpft er. Wir hatten mal mehrere Augenärzte in den Kaiserbädern. Das ist lange her und ich muss überall ewig auf eine Behandlung warten“, argumentiert er.

Nun komme endlich eine junge Ärztin auf die Urlauberinsel – „und ich bekomme trotzdem keinen Termin. Das kann man doch nicht akzeptieren. Ich bezahle über 100 Euro, wenn ich mit dem Taxi nun zum Augenarzt nach Greifswald fahre. Dort ist die einzige Möglichkeit, behandelt zu werden, weil andere Ärzte keine Patienten mehr annehmen“, sagt der 90-Jährige. Das viele Geld müsse er ausgeben, weil er in seinem Alter auf ein Taxi angewiesen sei, denn die Fahrt in die Hansestadt mit der Bahn sei für ihn sehr beschwerlich und aufwändig.

Keine Auskünfte im laufenden Verfahren

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin möchte man zu einem laufenden Zulassungsverfahren keine Auskünfte erteilen. „Hier sind die Interessen der Beteiligten und die Vorgaben des Datenschutzes zu beachten, daher bitten wir um Verständnis“, schreibt Kerstin Alwardt, die Leiterin der Pressestelle. Sie verweist zudem darauf, dass die Zuständigkeit für Zulassungsverfahren beim Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen liege und nicht bei der Kassenärztlichen Vereinigung direkt. Auch Constanze Theophil selbst möchte sich zu dem Fall nicht äußern.

Und so wird es wohl noch viele Monate dauern, bis es in diesem Fall eine Entscheidung gibt. Ob sie die Patienten zufrieden stellen wird, vermag weder Augenärztin Theophil noch die KV zu sagen.

Von Cornelia Meerkatz