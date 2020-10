Zinnowitz

Nach knapp einer Woche ist die Zinnowitzer Seebrücke wieder bis zum Brückenkopf an der Tauchgondel begehbar. Das Sturmtief „Gisela“, welches am vergangenen Mittwoch über die Insel Usedom zog und für jede Menge Hochwasser sorgte, richtete viele Schäden an dem Bauwerk an.

„Die Plattformen sind wieder begehbar, aber die Anlegestelle ist schwer beschädigt worden“, sagt Eigenbetriebsleiter Carsten Nichelmann. In den vergangenen Tagen begutachtete er die Seebrücke mehrmals.

Ausflugsschiffe kommen erst mal nicht nach Zinnowitz

Die Ausflugsschiffe der Reederei Adler-Schiffe werden so schnell nicht wieder nach Zinnowitz kommen. „Ich brauche erst mal eine passende Firma, die die Zeit hat, das Bauwerk wieder in Ordnung zu bringen“, so Nichelmann. Neben einer Reihe von Metallgittern ist auch das Geländer verbogen. Am Strand gab es bis auf ein wenig Sandabtrag kaum Schäden. Einzig die Zäune zu den Dünen haben ein wenig gelitten.

Durch Sturmtief „Gisela“ wurde die Seebrücke in Zinnowitz beschädigt. Teile des Anlegestegs wurden rausgerissen und liegen nun im Wasser. Quelle: Hannes Ewert

Saison endet Ende Oktober für die Adler-Schiffe

Ende Oktober hätte die Saison der Adler-Schiffe sowieso in Zinnowitz geendet. „Durch die defekte Seebrücke können wir jetzt nicht anlegen“, so Julia Schieck von der Reederei. Der Herbst sei für das Unternehmen allerdings sehr gut gelaufen. „Noch im Herbst befanden sich sehr viele Urlauber auf der Insel und nutzten unsere Angebote“, sagt sie.

In der Nachbargemeinde Zempin waren die Schäden am Strand offensichtlich am größten. Erst im Frühjahr wurde die neue Opferdüne fertiggestellt. Nun ist tonnenweise Sand bereits zurück ins Meer gespült.

Matthias Wolters, Leiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund, erklärt, dass die entstandene Abbruchkante mithilfe eines Baggers in den kommenden Tagen abgeflacht werden soll. Die Abbruchkante ist derzeit rund zwei Meter hoch.

In Zempin wurde die neue Opferdüne durch die Sturmflut zerstört. Quelle: Kristin Kulz

Erhebliche Sedimentumlagerungen

„Nach erster Einschätzung sind die Küstenschutzanlagen in einem guten Zustand“, sagt Umweltminister Till Backhaus ( SPD). „Zu akuten Problemen ist es nirgendwo gekommen. An den nach Nordosten ausgerichteten Dünen auf Rügen und auf Usedom, die starker Wellenbelastung ausgesetzt waren, sind aber zum Teil erhebliche Sedimentumlagerungen von den Dünen in den Strand- und Vorstrandbereich zu verzeichnen, die zu Dünenrückgängen von mehreren Metern geführt haben“ sagte er nach Rücksprache mit seiner Behörde.

Diese Dünenrückgänge stellen für das Ministerium aber keine Schäden dar. „Die Materialumlagerung bei Sturmfluten ist Teil des Wirkprinzips der Dünen. Diese besitzen einen sogenannten Verschleißteil, dessen Funktion darin besteht, die Sedimentverluste des alltäglichen küstenparallelen Sedimenttransport zu kompensieren“, erklärt er.

Mit Blick auf die gerade erst begonnene Sturmflutsaison machte der Minister deutlich, dass die Küstenschutzanlagen auch weitere Sturmfluten sicher abwehren können. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die vor wenigen Monaten abgeschlossenen Sandaufspülungen.

Sturmflut verzögert Küstenschutzarbeiten in Lubmin

In Lubmin verzögerten sich wegen der ersten Sturmflut dieses Herbstes die im Vorjahr begonnenen Küstenschutzarbeiten. Bis zum 14. Oktober lagen sie im Zeitplan, wie Lubmins ehrenamtlicher Bürgermeister Axel Vogt ( CDU) sagte. Dann kam das Sturmtief Gisela mit Hochwasser: „Einige 1000 Kubikmeter Sand sind weggespült worden“, sagte er.

Die neu angelegte Düne müsse repariert werden. Am Strand müsse Sand in mindestens fünfstelliger Kubikmeterzahl neu aufgespült werden. Das habe eine Begehung mit Mitarbeitern des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) und der Baufirmen ergeben.

Am Ostseestrand von Lubmin hat die Aufspülung begonnen, ein Bagger verteilt den angespülten Sand. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Die höchsten Pegelstände an der Ostsee

Die Küste von Lubmin hat Vogt zufolge bei Sturmfluten stets die höchsten Pegelstände an der Ostseeküste. Der Sturm drücke das Wasser in den Greifswalder Bodden wie in einen Sack, erläuterte er. Von dort könne es nur durch den Strelasund und das Flüsschen Ryck wieder abfließen.

Der Ryck sei zum Schutz von Greifswald durch ein Sperrwerk geschlossen worden. Hinzu komme eine steigende Zahl von Sturmfluten. „In vier Jahren vier Sturmfluten. Diese Häufigkeit habe ich bisher nicht gekannt“, sagte Vogt, der aus der Region stammt und seit 1990 in Lubmin lebt.

Wegen der besonderen Lage sind bei Lubmin die Dünen auf knapp zwei Kilometern durch einen sogenannten Geotextilwall verstärkt worden. Das heißt, rund 34 000 mit Sand gefüllte Bigbags wurden aufgetürmt, mit Sand bedeckt und mit Strandhafer bepflanzt.

Dieser Wall sei beim jüngsten Sturmtief nicht beschädigt worden, sagte Vogt. Es habe sich aber herausgestellt, dass der Dünenfuß erhöht werden müsse. Auch der von der Gemeinde angelegte Uferweg aus Holz sei unbeschädigt.

Der Bürgermeister rechnet damit, dass die Arbeiten am Strand vor Weihnachten abgeschlossen sein werden. Früheren Angaben des StALU zufolge sollten die Baukosten bei 2,6 Millionen Euro liegen. Sie werden zu 70 Prozent vom Bund und zu 30 Prozent vom Land getragen.

Von Hannes Ewert und Birgit Sander