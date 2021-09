Stolpe

Plötzlich ging alles ganz schnell. Wochenlang sorgte sich eine OZ-Leserin, die ihren Namen nicht in der OZ lesen möchte, um mehrere Schafe in Stolpe. Der Halter hatte die Tiere augenscheinlich, so waren ihre Beobachtungen, lange Zeit nicht geschoren. Ihre Vermutung: „Bestimmt drei Jahre nicht.“ Die Tiere schleppten schon ein bodenlanges zotteliges Wollkleid mit sich herum. Am zurückliegenden Wochenende sind die Schafe nun endlich geschoren worden.

Sie hatte die Tiere, die sich immer schwerfälliger bewegten, mehr und mehr bedauert, auch wenn sie zu fressen und zu saufen hatten. „Sicher sind in der ganzen Zeit auch die Klauen nicht geschnitten worden“, mutmaßt sie allerdings. Sie konnte und wollte daher nicht tatenlos zusehen. Acht Wochen lang hat sie mit allen möglichen Dienststellen telefoniert und sich vergeblich darum bemüht, dass das Ordnungsamt oder auch Vereine wie der Tierschutzverein und das Veterinäramt des Landkreises auf diese offensichtliche Vernachlässigung der Tiere reagieren. Wie es hieß, soll es allein schon schwer gewesen sein, den Namen des Halters auszumachen.

Gespräch mit Amtstierarzt

Unsere Leserin, die sich mit ihrer Sorge auch an die OZ gewandt hatte, blieb hartnäckig. „Was, wenn Regen und Schnee das Gewicht des Wollkleides, aus dem die Beine kaum noch herausschauten, vervielfachen?“, meinte sie. Bei einem erneuten Gespräch mit dem Amtstierarzt, der nach eigenen Worten selbst mehrere Male vor Ort bei den Schafen gewesen war, kündigte dieser an, dem Halter nach einer verstrichenen Frist einen Bußgeldbescheid zukommen lassen zu wollen. Endlich gab es eine Reaktion.

Am Montag dieser Woche nun informierte Amtstierarzt Dr. Rainer Wölk auf OZ-Nachfrage, dass der Halter sich bei ihm gemeldet hätte und die Schafe am Wochenende geschoren worden seien. Ein Erfolgserlebnis nach etlichen Wochen. Die Tierfreundin strahlt: „Die Tiere machen gleich einen viel jüngeren Eindruck und sind nicht mehr schwerfällig unterwegs. Ich freue mich, dass es ihnen nun besser geht. Gut, dass ich nicht aufgegeben habe.“

Von Ingrid Nadler