Insel Usedom: Weltklasse in der kleinen Krumminer Klosterkirche

Krummin

Goethe hat es gelegentlich geäußert und damit seinen bis heute gern genutzten Zitatenschatz bereichert: Ein Streichquartett sei ihm wie ein Gespräch unter vier vernünftigen Leuten. Kann man so sehen. Wobei zu bedenken wäre, auf welchen Kenntnisstand Goethes sich so ein Satz beziehen ließe. Aber hübsch gesagt ist er allemal.

Dass die vier Herren des Leipziger Streichquartetts zu den „vernünftigen Leuten“ zu zählen sind, davon kann man wohl ausgehen. Und dass sie im gemeinsamen Spiel nicht nur untereinander Persönliches bereden, sondern ihren Hörern darüber Hinausgehendes mitzuteilen haben, steht nach einer bereits langen und internationalen Karriere des Ensembles ohnehin fest. Musik als Klangrede also auch hier; will heißen: vorgestern in der Kirche zu Krummin und als Konzert im Rahmen des Usedomer Musikfestivals. Stefan Arzberger, Violinist des Leipziger Streichquartetts, gönnte sich noch eine Erholung vor dem Konzertauftritt in der Krumminer Klosterkirche. Er ließ den Blick zum Achterwasser schweifen mit den Worten: „Was für ein herrlicher Flecken Erde hier.“

Dynamisch-variables Spiel

Litauisch-deutsch ging es dann zu, mit Kompositionen des von 1920 bis 1924 in Leipzig studierenden Juozas Gruodis (Streichquartett von 1924), Quartetten von den auch zeitweise Leipzigern Schumann (op. 41/3) und Mendelssohn (op. 44/2) sowie von Vytautas Barkauskas (op. 31, 1972), einer erst 2020 verstorbenen wichtigen Persönlichkeit litauischen Musiklebens. Also – siehe oben – ein „Gesprächsangebot“ der anspruchsvollsten Art!

Für die Gäste kein Problem, denn mit ausgereift nobler Tongebung, dynamisch höchst bewegungsintensivem, variablem Spiel und musikantisch mitreißender Verve hatten sie auf alle „Fragen“ der Stücke ihre eigenen „Antworten“. Individuell durchaus, mit sowohl ausladender romantischer, „sprechender“ Gestik als auch klanglich subtilen Verweisen auf persönlichste Ausdrucksmomente, mit deutlicher Freude am Schwelgerischen wie kaum weniger ausgeprägtem Sinn für eine ganz andere, zeitgenössische, auch klangharte Musiksprache. Das macht (auch) ruhig, besinnlich, rüttelt aber eher auf, nimmt mit, provoziert, lässt Fragen offen, regt an.

Gäste begeistert vom Spiel

Nach dem Konzert zeigte sich Ülle Zywietz begeistert: „Das Konzert hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich komme immer mit besten Erwartungen, weil ich eine große Klassikliebhaberin bin.“ Sie hat im Übrigen ihren Mann vor vielen Jahren während des Usedomer Musikfestivals kennengelernt. Seitdem kommen beide regelmäßig zum Festival.

Richard und Gunda Beuck aus Norddeutschland kommen seit 15 Jahren zu den Konzerten des Usedomer Musikfestivals und planen ihren Urlaub extra danach. „Es war sehr schön. Mir hat am besten nach der Pause das moderne Stück gefallen und das letzte von Mendelssohn. Das war alles sehr schön gespielt.“ In diesem Jahr besucht das Ehepaar bewusst weniger Konzerte wegen Corona: nur acht statt der sonst üblichen 14 Konzerte. Besonders freuen sie sich auf den Jazz-Saxofonisten Jan Garbarek als Nachklang von 2020, der im vergangenen Jahr nicht kommen konnte.

Monika Kienzle aus Süddeutschland fand das Konzert in der Atmosphäre der evangelischen Kirche Krummin toll. „Es war sehr erhebend, sehr berührend. Und die Komponisten aus Litauen, die wir in Süddeutschland nur sehr selten hören, waren für mich sehr interessant – eine etwas melancholische Musik, aber ein wunderschöner Abend“, resümiert sie.

Zusammengefasst war das Konzert des Leipziger Streichquartetts in Krummin also ein Vitaminschub für Kopf, Herz und Gefühl! Schöne Kombination von Genuss plus Erkenntnisgewinn. Ein im Wortsinn bewegender Quartettabend.

Von Ekkehard Ochs und Ludwig Labahn