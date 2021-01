Koserow/Heringsdorf

Seit Anfang des Jahres gehört die Insel Usedom zu fünf Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, die vom Land zur Modellregion auserkoren wurden. In den Gebieten sollen neue touristische Ansätze erprobt werden. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit dem Chef der Usedom Tourismus GmbH (UTG), Michael Steuer, dazu über Kurtaxe, den Öffentlichen Personennahverkehr und über die Aufgaben eines Modellregion-Managers.

Seit Anfang ist die Insel Usedom Modellregion. Wie ist der Stand der Dinge?

Anzeige

Michael Steuer: Stand der Dinge ist, dass wir seitens des Wirtschaftsministeriums einen Bescheid für einen vorfristigen Maßnahmenbeginn erhalten haben. Heißt, dass wir jetzt in die Umsetzung gehen können. Vom Land bekommen wir zum einen Mittel für das Projektmanagement und zum anderen für die Sach- und Projektkosten bereitgestellt. Die Stelle des Modellregion-Managers konnte daraufhin ausgeschrieben werden.

Inhaltlich wollen wir uns im Kern um vier Schwerpunktfelder beim Thema Modellregion kümmern. Es geht zum Beispiel um die gegenseitige Anerkennung der Kurkarte in den Seebädern. Ebenso prüfen wir die Einführung einer inselweit einheitlichen Kurtaxhöhe. Ganz nach dem Motto: Eine Insel – eine Kurtaxe. Dafür ist es notwendig, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies ermöglicht. An der Schaffung der dafür notwendigen Voraussetzungen wird in Schwerin derzeit intensiv gearbeitet. Man zeigt sich zuversichtlich, zeitnah eine Lösung für die Modellregionen bereitstellen zu können.

Ein Bestandteil des Projektes ist auch der öffentliche Personennahverkehr.

Richtig. Die klassische Kurkarte, die zu einer Gästekarte weiterentwickelt werden soll, muss zum einen auf der gesamten Insel Gültigkeit haben und zum anderen idealerweise auch zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV befähigen – ähnlich wie in den Kaiserbädern, der sich nun auch die Gemeinde Ückeritz angeschlossen hat. Wir möchten im Rahmen der Modellregion gern den Impuls geben, dies auf die gesamte Insel auszuweiten. Die Entscheidung darüber obliegt aber letztlich den einzelnen Gemeinden.

Ein weiterer Punkt ist die digitale Gästekarte. Sowohl der Meldeschein als auch Kurkarte sollen digitalisiert werden. Die Gästecard wird dann im Handy gespeichert – und das Mobiltelefon hat man in der Regel immer dabei. Eingebettet wird die Kurkarte zusätzlich in einer Web-App. Darin erhält man Informationen zur Insel Usedom – beispielsweise zu Ausflugszielen, Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen. Das ist ein Vorhaben, welches in allen Modellregionen gleichermaßen angestrebt wird. Die Synergien zwischen den Regionen sollen bei der Umsetzung genutzt werden. An diesem Thema hat die Arbeit schon ganz konkret begonnen.

Wann spürt der Gast etwas davon, dass wir Modellregion sind?

Es geht ja darum, dass man diese Vorhaben in dem zweijährigen Zeitraum entwickelt und erprobt. Einige Projekte sind zügiger umsetzbar, andere benötigen mehr Zeit. Grundsätzlich denke ich, dass wir im ersten Jahr die Dinge entwickeln werden, bevor im zweiten Jahr die Umsetzung, Erprobung und letztlich auch die Evaluierung stattfinden kann.

Welche Aufgaben hat der Modellregion-Manager?

Diese Person ist die Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen Wirtschaftsministerium, UTG, den Gemeinden als Antragsteller und dem noch zu gründenden Beirat „ Modellregion“ sein. Dieser soll im Schwerpunkt aus den Kurdirektoren der Insel bestehen und versteht sich als Arbeitskreis, der in der inhaltlichen Steuerung des Projektes seine Rolle sieht. Außerdem wird es die Aufgabe des Modellregion-Managers sein, alle vier Themenschwerpunkte durchzustrukturieren vom Status Quo bis hin zum Ziel. Hierbei müssen Arbeitspakete für die Umsetzung geschnürt werden und mit Zeitschiene versehen werden.

Kann man etwas über die Qualität und die Quantität der Bewerbungen für die Stelle aussagen?

Die Stelle ist sehr anspruchsvoll und so haben wir sie auch formuliert. Damit erreichen wir, dass wir keine Flut an Bewerbungen erhalten. Qualität vor Quantität. Und es ist eben auch nicht ein Job wie jeder andere. Ich bin nach dem ersten Eindruck aber sehr zuversichtlich, dass wir diese eine passende Person auch finden werden.

Wo kommen die Bewerbungen her?

Bundesweit. Wir haben die Stelle regional, überregional und bundesweit auf einschlägigen Fachportalen ausgeschrieben. Die Themen, die wir hier verfolgen, sind zum Teil in anderen Regionen der Republik bereits in der Umsetzung. Als Beispiel nenne ich gern den Schwarzwald mit der KONUS-Card, wo man mit seiner Gästekarte Bus und Bahn kostenfrei nutzen kann.

Das, was wir mit der Modellregion erproben, ist demnach auch eine dringende Notwendigkeit, mit dem Wettbewerb Schritt zu halten. Um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, muss daher auch bundesweite Expertise in Betracht gezogen werden. Heißt aber nicht, dass die Bewerbungen aus der Region keine Chance hätten. Im Gegenteil, sie bringen wichtige Kenntnisse zur Destination mit ihren touristischen Strukturen in den Prozess ein.

In zwei Jahren ist das Projekt Modellregion beendet. Wie weit hat sich die Insel Usedom bis dahin entwickelt?

Die Vorhaben sollen auf die Zielgerade gebracht und hoffentlich erfolgreich erprobt worden sein. Damit möchten wir den entscheidenden Impuls geben, die dringend benötigten gesetzlichen Anpassungen in der kommenden Legislaturperiode in die Tat umzusetzen. Zudem wollen wir Einheimischen wie auch Gästen gleichermaßen einen Mehrwert bieten. Wir wollen unseren Beitrag zur Entlastung der Straßeninfrastruktur, Umweltschutz und Tourismusakzeptanz leisten. Die Modellregion ist eine Chance für die Insel, aber es käme im Fall eines späteren „Roll-out“ auch dem gesamten Land zugute.

Von Hannes Ewert