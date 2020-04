Inselmühle Usedom: Manufaktur-Produktion soll in zwei Monaten starten

Usedom

Große Pläne für eine kleine Stadt: „Ich denke, in zwei Monaten sind wir so weit, dass wir die Produktion in der Inselmühle aufnehmen können, wenn uns die Corona-Krise keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Torsten Peters, der künftige Geschäftsführer der Inselmühle Usedom GmbH. Eigentümer des Unternehmens ist Horant Elgeti aus Rostock, Bruder von Hansa-Retter Rolf Elgeti.

Vorbeifahrende haben in den letzten Wochen mit Freude zusehen können, wie sich das Betriebsgelände an der Bundesstraße 110 in Usedom vervollständigt. Während die Mitarbeiter der Pudaglaer Firma Vineta Bau GmbH die letzte Stahlbetondecke im Fahrstuhl des künftigen Maschinenraums montieren sowie Maurerarbeiten im Innen- und Außenbereich des Hauptgebäudes durchführen, ist die Firma des Usedomers Jonas Hannemann dabei, weitere Parkflächen zu befestigen und das übrige Außengelände von den Spuren monatelanger Bautätigkeit zu befreien.

Vorbereitungen für Museumsraum fast fertig

Im Erdgeschoss des Mühlengebäudes sind auch die Vorbereitungen für den Museumsraum fast abgeschlossen. Für die hier geplante Ausstellung sind einige der alten Maschinen, mit denen die Usedomer Müller in der DDR-Zeit einen Versorgungsauftrag erfüllt haben, aufbereitet und in einer Scheune sicher gelagert worden.

Zur Straße hin fällt das mit Holz verkleidete langgestreckte künftige Bistro-und Verkaufsgebäude auf, dem noch der Fußboden und die Inneneinrichtung fehlen. Hier wird der Verkauf der erzeugten und verarbeiteten regionalen Produkte stattfinden und ein Bistro-Angebot sowohl drinnen als auch auf einer Terrasse zum Kosten und Verweilen einladen.

Die Bauarbeiten am Gebäude der Inselmühle Usedom GmbH sind fast abgeschlossen. In zwei Monaten soll die Produktion starten. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-ZIN

Keine Massenproduktion

Auch die Belegschaft ist schon so gut wie komplett. Torsten Peters sagt: „Wir haben zunächst sechs Beschäftigte für die Produktion geplant beziehungsweise schon eingestellt und je vier für die Küche und den Verkauf. Hinzu kommen zwei Mitarbeiterinnen für die Verwaltung.“ Es bleibe dabei, dass in der Inselmühle keine Massenproduktion stattfinden soll und werde. „Wir wollen eine Manufaktur bleiben und unsere Produkte so anschaulich wie möglich darbieten“, unterstreicht der 53-jährige Peters, der in Lüskow nahe Anklam zu Hause ist.

Offensichtlich gut über den Winter gekommen sind die mehr als 6000 Aprikosen-, Pfirsich- und Nektarinen-Bäumchen, die das Unternehmen im November auf Ländereien eines aufgegebenen Landwirtschaftsbetriebes in Mönchow pflanzen ließ. Auf weiteren 30 Hektar des Usedomer Winkels, auf denen zur Bodenverbesserung zunächst Lupinen wachsen, sollen im Herbst zusätzliche Obstbäume und früchtetragende Sträucher gepflanzt werden.

Vermarktung regionaler Säfte und Öle

Die Produktpalette der Inselmühle Usedom, die dem Vernehmen nach in erster Linie aus regional erzeugten Säften und Ölen bestehen soll, wird durch Weine, Sekte und Spirituosen erweitert. Das ist dem Umstand geschuldet bzw. besser zu verdanken, dass die Inselmühle Usedom GmbH als weiteren Unternehmenszweig im Dezember vergangenen Jahres Schloss Rattey und das dazugehörige Weingut an der Mecklenburger Seenplatte für 1,25 Millionen Euro ersteigern konnte.

Horant Elgeti als Inhaber der Inselmühle Usedom GmbH sicherte mit Ersteigerung von Schloss Rattey zu, die 4,75 Hektar große Rebfläche zu erhalten. Der Weinbau in Deutschlands nördlichstem Anbaugebiet scheint damit gesichert. Die Vermarktung der Produkte über die Inselmühle Usedom dürfte dem ganz sicher zuträglich sein.

Von Ingrid Nadler