Pulow

In Zeiten von Corona ist die Nachfrage nach individuellen Möglichkeiten und möglichst kontaktlosen Verfahren der Entspannung stark gestiegen. Dies spüren auch die aktuell zwölf Mitarbeiter der Firma Feeltone Products aus Pulow, die sich der Herstellung spezieller Klanginstrumente verschrieben haben.

„Während der Corona-Krise konnten wir unseren Verkauf erheblich ausbauen. Unser Betrieb braucht dringend mehr Raum, wir platzen aus allen Nähten“, berichtet Feeltone-Inhaber Ingo Böhme. Umso erfreuter ist der 62-Jährige, dass seit Kurzem die Baugenehmigung für die Erweiterung der Produktionsstätte im Lassaner Winkel vorliegt.

Neue Fabrikationshalle wird dringend gebraucht

Benötigt würden insbesondere größere Lagerräume, um gegen Lieferengpässe bei Holz künftig besser gewappnet zu sein, sowie Werkstatt-Arbeitsplätze. Auch denkt Böhme darüber nach, den bestehenden Technikpark um Lasertechnik und eine CNC-Fräse zu erweitern. Zudem sollen ein Wohnhaus entstehen und die von seiner Ehefrau Martina Gläser-Böhme in Klotzow betriebene Massagepraxis Ma-Mer nach Pulow umziehen, um künftig hier unter anderem Feeltone-Seminare und Ausbilderkurse anzubieten.

Die Produktion der Instrumente erfordert viel Handarbeit. Tischlerin Eva-Änne Kwasigroch bearbeitet das Seitenteil einer Klangwelle sorgfältig mit Schleifpapier. Quelle: Tom Schröter

„Das betreffende etwa 4500 Quadratmeter große Gelände in Pulow, auf dem sich noch ein Silage-Silo der früheren Schweinemastanlage befindet, habe ich Ende 2020 gekauft“, berichtet Ingo Böhme. „Das Silo wird abgerissen und an seiner Stelle bis 2023/24 die neue Fabrikationshalle gebaut.“ Zur Deckung der Investitionskosten, die auf 1,2 Millionen Euro geschätzt werden, sollen Kommanditisten gewonnen werden, die Anteile am Betrieb erwerben, der in eine GmbH & Co. KG umgewandelt werden soll. „Damit machen wir die Firma auch fit für eine Übergabe an die nächste Generation.“

In der Hauptsache fertigen die Pulower Instrumentenbauer Monochorde, Schlitz- sowie Rahmentrommeln in jeweils unterschiedlichen Größen, Stimmungen und Hölzern an. Diese werden für Entspannungstherapien etwa für zu Hause, in Kindergärten, Reha-Kliniken und Hospizen eingesetzt. Auch größere Instrumente sind mehr denn je gefragt. „Im Herbst 2020 zum Beispiel haben wir zwei große Klangliegen nach Australien geliefert“, erzählt Böhme, der viele der Klangkörper selbst kreiert hat und mit anderen Handwerksfirmen kooperiert. Auf Kundenwunsch werden die Produkte als Set mit sämtlichem Zubehör, wie etwa Ständer, Stimmgerät, -schlüssel, Kissen und Taschen versandt. „Unsere meisten Kunden haben wir in den USA, Australien, Japan, China und in ganz Europa“, so Böhme, der kürzlich den Onlinebestellservice und -vertrieb dank neuer Software forciert hat. Der Jahresumsatz soll 2021 die Eine-Million-Marke erreichen.

Am 28./29. August Tag der offenen Tür

Die Pandemie brachte den Pulower Handwerkern aber längst nicht nur Vorteile. Neben den bereits erwähnten Lieferproblemen bei Material – besonders Holz von Amerikanischer Kirsche, Esche, Ahorn und Buche wird im Betrieb benötigt – sind zum Beispiel die Transportkosten enorm gestiegen. Und: „Kleine Instrumente, die wir von anderen Herstellern beziehen, kommen bei uns manchmal nicht an“, schildert der Firmenchef. „Eine Lieferung mit rund 600 Gongs, die wir bereits bezahlt haben, liegt im Hafen von Shanghai fest. Der Hafen ist zurzeit dicht und Schiffe können nicht beladen werden.“

Tischler Andreas Schröder gehört zum erfahrenen Mitarbeiterstamm des Betriebes in Pulow. Quelle: Tom Schröter

Wer Interesse hat, einmal den Produktionsbetrieb in Pulow zu besichtigen, hat am 28. und 29. August jeweils von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Im Rahmen von „Kunst: offen“ lädt Feeltone zum Tag der offenen Tür ein. Am Sonnabend werden ab 11 Uhr Führungen durch die Werkräume, die Saiten-Werkstatt und die Ausstellung veranstaltet. Auch Klangvorführungen stehen auf dem Programm. Am Sonntag wird es über den Tag verteilt Klangproben, Sessions, Klangmassagen und Konzerte geben. Die Gastgeber gewähren Einblick in ihre Produktpalette und erteilen Auskunft über Entwicklung, Vertrieb und Ausbildungsmöglichkeiten.

Von Tom Schröter