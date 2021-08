Greifswald/Neuenkirchen

Die Hobbyimker freuen sich über einen immer stärkeren Zulauf. „Es stimmt, die Nachfrage nimmt zu“, berichtet Dirk Fiedler. „Es sind oft Leute die in den Ruhestand gehen, aber auch viele junge Menschen dabei, die sich ausprobieren wollen.“ Der 76-Jährige ist der Vorsitzende des Greifswalder Imkervereins und gibt auch Imkerkurse an der Volkshochschule, in denen die Interessenten alle notwendigen Kenntnisse erwerben.

Umweltgedanke ausschlaggebend bei der Hobbywahl

Die Gründe dafür, dass die Imkerei eine immer größere Anhängerschar findet, sind für ihn klar. „Die Leute suchen ein Hobby und gleichzeitig eine sinnvolle Beschäftigung. Viele wollen auch der Natur helfen. Das Umweltbewusstsein rückt gerade bei den jüngeren Leuten in den Vordergrund“, beobachtet Dirk Fiedler. „Denn der Honig ist da letztlich nur ein Abfallprodukt der Imkerei“, erklärt er. Die Aufgaben der Honigproduktion und der Bestäubung liegen ihm zufolge bei 1 zu 7. Somit tritt der Umweltgedanke bei der Imkerei tatsächlich in den Vordergrund. „Durch mehr Imker gibt es mehr Bienen, die mehr bestäuben können und somit für das Futter für Vögel und andere Pflanzenfresser sorgen.“ Die Tendenz stimmt also hoffnungsvoll.

Hobbyimker Dirk Fiedler (76) aus Neuenkirchen prüft die Waben. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Für Dirk Fiedler war es ebenfalls der Start in das Rentnerleben, der ihn zur Imkerei brachte. Nach dem Wälzen der entsprechenden Fachliteratur hat er einen Kurs beim Imkerzuchtzentrum des Imkerverbandes MV in Bautin besucht und begann mit drei Bienenvölkern. Heute sind es um die 25 Völker, wovon er ungefähr die Hälfte in einem kleinen Wäldchen unweit seines Zuhauses in Neuenkirchen stehen hat. Zu beobachten sei aber auch, dass viele Stadtbewohner das Imkern entdecken. „Auch in der Stadt ist reichlich Nahrung zu finden, zum Beispiel dank der vielen Linden, die selbst in der Pappelallee zu finden sind. Außerdem gibt es hier keinen Bauern, der Pflanzenschutzmittel spritzt“, so Dirk Fiedler.

Auch die Stadt bietet Platz für Bienen

Gartengemeinschaften oder verwilderte Grundstücke bieten dann Stellfläche für die Völker der Hobbyimker. Ein Platz von zehn Quadratmetern würde da schon ausreichen. „Der Zuspruch, die Bienen abstellen zu dürfen, ist ziemlich groß. Viele wollen ja auch ihre Obstbäume bestäuben lassen.“ Einen Radius von bis zu fünf Kilometern fliegen die fleißigen Tierchen dann ab. Trotzdem sollten maximal 15 Völker – ein Volk kann 50 000 bis 80 000 Bienen beherbergen – an einem Standort untergebracht sein. „Es muss eben nur auch die Tracht – das Angebot von Nektar und Pollen – vorhanden sein, um sie zu ernähren“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Auch Hobbyimker sollten ihren Honig nicht für unter fünf Euro verkaufen, um im fairen Wettbewerb mit den Berufsimkern zu bleiben. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Der Greifswalder Imkerverein kann inzwischen 58 Mitglieder vorweisen. Fünf bis 20 Bienenvölker bewirtschaften die Hobbyimker jeweils. „Wenn es über 30 Völker werden muss man in den Berufsimkerverband“, erklärt Dirk Fiedler. Damit sich ein Dasein als Berufsimker rentiert, muss man jedoch schon über 200 Völker betreuen. „Die Hobbyimker machen den Berufsimkern außerdem das Leben schwer, da sie den Honig günstiger verkaufen können“, sagt der Vereinsvorsitzende. Um dies nicht in einen unfairen Wettbewerb ausufern zu lassen gehört es zum guten Ton, auch als Hobbyimker seinen Honig nicht für unter fünf Euro zu verkaufen.

Mit zertifiziertem Kurs auch Förderung möglich

Auch wenn sich alle Interessierten problemlos in der Imkerei ausprobieren können, ist der Besuch eines zertifizierten Volkshochschulkurses dennoch empfehlenswert. „Auch als Hobbyimker stellt man Lebensmittel her. Das Schleudern und Abfüllen des Honigs muss in sehr sauberen Räumen erfolgen. Und wenn man Honig verkaufen möchte, unterliegt dies auch der Meldung beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, durch das man auch mit Kontrollen rechnen muss“, erklärt Dirk Fiedler.

Etwa 25 solcher Magazine hat Dirk Fiedler auf seinen gepachteten Flächen aufgestellt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Außerdem gibt es nur nach einem zertifizierten Kurs Fördermittel für die Anschaffung der Grundausstattung der Hobbyimker. Auch durch den Greifswalder Imkerverein werden dann beispielsweise Medikamente gefördert. Denn ohne den Einsatz von Mitteln gegen eingeschleppte Parasiten, wie den Kleinen Beutelkäfer, die Milbe oder die asiatische Hornisse, würden die Bienenbestände rasch schrumpfen.

Von Wenke Büssow-Krämer