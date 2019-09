Interkulturelle Woche in Greifswald eröffnet

Greifswald

War das ein Gewusel im Hof des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus! Etwa 40 Kinder zwischen drei und zwölf Jahren liefen am Sonnabend aufgeregt in ihren farbenfrohen Kostümen umher, fieberten dem Bühnenauftritt entgegen. Und dann ging sie los – die feierliche Eröffnung der vom Netzwerk Migration organisierten Interkulturellen Woche, die zum Auftakt in Greifswald die armenische Kultur in den Fokus rückte.

„Zusammen leben, zusammen wachsen“ lautet in diesem Jahr das Motto der bundesweiten Veranstaltungsreihe, die bis 3. Oktober allein in Greifswald 34 unterschiedliche Angebote bereithält. Workshops, Ausstellungen, Film-, Tanz- und Kochabende, ein interkulturelles Fußballturnier, Gesprächsrunden... „Auch der Polnisch-Crashkurs ist wieder dabei und komplett ausgebucht“, sagt Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Hansestadt Greifswald, die gemeinsam mit Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Landkreises Vorpommern-Greifswald, durch den sonnigen Nachmittag führte.

Zahlreiche Gäste, darunter auch Landesintegrationsbeauftragte Dagmar Kaselitz und Greifswalds OB Stefan Fassbinder, sowie eine Vielzahl der rund 70 in Greifswald lebenden Armenier, hatten sich im St. Spiritus zur Feier und auf dem Markt der Möglichkeiten mit Ständen von Vereinen und Initiativen eingefunden. Auch Liana Simonyan war mit ihrer Familie gekommen. Alle verfolgten gespannt den Auftritt von Töchterchen Hasmik Chatschatrjan (7). „Wir leben seit zehn Jahren in Greifswald. Wohnen dort, wo andere Urlaub machen und fühlen uns hier sehr wohl“, sagte die 29-jährige Mutter von zwei Kindern mit einem Lachen. „Mein Mann und ich haben Arbeit, uns geht es gut“, erzählte sie und würdigte schließlich die Arbeit von „Giteliq“.

Diese von Lilit Hakobyan in Berlin gegründete Schule für armenische Kultur ist seit 2018 auch in Greifswald zu Hause. Jeden zweiten Sonnabend wird im Begegnungszentrum „Schwalbe“ unter der künstlerischen Leitung von Masis Arakelian gesungen und getanzt, aber auch die armenische Sprache gepflegt. Der freischaffende Opernsänger, der mit einer Kostprobe seines Repertoires begeisterte, hat im Umgang mit den Kindern das Herz am rechten Fleck. Mit viel Liebe und Geduld, Kreativität und Professionalität fördert er die Talente. „Die Arbeit mit den Kindern macht einfach fantastisch viel Spaß“, sagte er. Den kleinen Protagonisten stand’s im Gesicht geschrieben.

Von Petra Hase