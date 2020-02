International beachteter Fotokünstler stellt in Greifswald aus

Greifswald

Grazile Gestalten, feminine Gewänder und expressive Momente auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Bilder des russischen Fotokünstlers Mark Olich wirken wie ein Magnet. Wer sich in ihrer Nähe befindet, wird magisch angezogen. Bilder von Balletttänzerinnen voller Anmut und Schönheit. Und irgendwie doch ganz anders als gewohnt. Keine perfekte Szenerie einer grandiosen Aufführung, sondern vielmehr ein Grenzgang. Die Momente zwischen letzten Instruktionen des Choreografen hinter dem Vorhang und dem alles entscheidenden hochprofessionellen Auftritt.

Was seit diesem Wochenende in der Greifswalder Galerie STP unter dem Titel „Behind the curtain“ (Hinter den Kulissen) zu entdecken ist, hat die Kunstwelt in Deutschland noch nicht gesehen. Nicht nur, dass der 1974 in Omsk geborene Olich zweifelsfrei einen Blick für das perfekte, scheinbar inszenierte Motiv besitzt. Der Fotograf des St. Petersburger Mariinsky-Theaters hat darüber hinaus „eine Drucktechnik entwickelt und patentiert, die einzigartig ist. Es gibt auf der Welt nichts Vergleichbares“, wertschätzt Galerist Peter Konschake dessen Arbeiten.

Shootings mit weltbekannten Ballettstars

Olich, der zunächst eine Ausbildung in der Malerei und Grafik absolvierte und später als Bühnenbildner arbeitete, kooperiert als Fotograf mit vielen Festivals für klassischen und zeitgenössischen Tanz. Seit Jahren unternimmt er persönliche Shootings mit weltbekannten Ballettstars, filmt für die exklusive „Vaganova Russian Ballet Academy“ und ist Mitglied der Union der Künstler Russlands. Seit 2005 experimentiert der Petersburger mit individuellen Druckmethoden auf verschiedensten Oberflächen.

Ekaterina Gusarova beim Ballettsolo. Quelle: Petra Hase

Grundlage, der in Greifswald ausgestellten Werke, bildet handgeschöpftes Aquarellpapier der französischen Edelmarke Lana, die sich Olich in seine Heimat einfliegen lässt. In einem aufwändigen Prozess beschichtet und bedruckt er das Material ein ums andere Mal, sodass mehrere Lagen entstehen, die am Ende mit einem Retuschierverfahren zu dem werden, was sie so außergewöhnlich macht: Fotografische Werke in Kartonstärke hinter Glas, die durch Perfektion, Eleganz und Exklusivität bestechen. Entsprechend ist auch der Preis, der jedoch für viele der mit über 150 Gästen sehr gut besuchten Vernissage am Freitagabend nicht abschreckend wirkte. Im Gegenteil. Mit fortschreitender Zeit hatten bereits etliche der 37 ausgestellten Bilder ihre neuen Besitzer gefunden.

Zur Vernissage kamen gut 150 Gäste. Quelle: Petra Hase

Zu den begeisterten Besuchern gehörte auch Elke Eriksson aus Stralsund. Als langjährige Liebhaberin des Ballett Vorpommern und des alljährlichen Zingster Umwelt-Fotofestivals „Horizonte“ zeigte sie sich von der Schau emotional stark berührt: „Das ist für mich hohe Kunst. Besonders faszinierend finde ich die Balance zwischen Fotografie und Malerei. Das ist der Wahnsinn“, so die 63-Jährige.

Tanzkompagniechef ist begeistert

Auch Lars Scheibner preiste die Ausstellungsstücke auf der Ebene der Superlative: „Die Bilder sind einfach großartig.“ Der Choreograf und Leiter der Deutschen Tanzcompagnie Neustrelitz muss es wissen. Hat er doch eine achtjährige Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin genossen, bevor es ihn an verschiedene Bühnen zog. „Was auf den Bildern durchscheint, habe ich mit der Muttermilch aufgesogen“, verrät der 43-Jährige, der als Sohn einer Russin und eines Deutschen in St. Petersburg geboren wurde. Olichs Bilder zeigten einen selbstbewussten Umgang mit der Romantik. Die unübersehbare Begeisterung der Ausstellungsbesucher überraschte ihn daher nicht: „Ich glaube ja, dass die Deutschen im tiefsten Inneren Romantiker sind. Deutsche und Russen sollten daher unbedingt partnerschaftlich miteinander verkehren.“

Mark Olich im Gespräch mit Ausstellungsbesuchern. Quelle: Petra Hase

Damit spricht er aus, was Peter Konschake seit langem lebt. Der Arzt und Fotokünstler nannte seine Galerie nicht von ungefähr STP. Das Kürzel steht für St. Petersburg, dem früheren Leningrad. Dort verbrachte er als Medizinstudent acht Jahre seines Lebens. Eine prägende Zeit, die letztlich auch zu dem Vorhaben führte, mit einer Galerie den Bekanntheitsgrad talentierter Künstler aus Osteuropa in Deutschland zu befördern. Mit stetig wachsendem Erfolg, wie nun der Auftakt ins 10. Jubiläumsjahr mit Mark Olich zeigt.

Ballettsolo auf engstem Raum

Dabei zog die Ausstellung nicht nur Kunstinteressierte in die Mühlenstraße 20. Auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter Stefan Rudolph, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium MV, und Pavel Rubtsov, 1. Sekretär der Russischen Botschaft in Berlin, weilten unter den Gästen. Schließlich kam die Ausstellung auch nur mit Unterstützung von Nord Stream 2, des Unternehmerverbandes Vorpommern, der Sparkasse Vorpommern und den Greifswalder Stadtwerken zustande, denen Konschake gebührend dankte.

Das i-Tüpfelchen der Vernissage waren aber nicht die Reden über die Notwendigkeit wirtschaftlicher wie kultureller Kooperationen zwischen Deutschland und Russland, sondern der Auftritt von Ekaterina Gusarova. Die Tänzerin aus St.Petersburg verdeutlichte mit ihrem Solo auf engstem Raum genau das, wofür Mark Olichs Bilder stehen: Die hohe Kunst und Eleganz des russischen Balletts.

Von Petra Hase