Internationaler Taekwondo-Wettkampf in Greifswald abgesagt

Greifswald

Der für Sonnabend in Greifswald geplante internationale Taekwondo-Wettkampf findet nicht statt. Bei dem sogenannten Starter-Cup, der in der neuen Friedrich-Sporthalle stattfinden sollte, handelt es sich um ein Nachwuchs-Kampfturnier für Sechs- bis Vierzehnjährige. Die Abteilung Taekwondo der HSG Uni Greifswald richtete bereits zwölf erfolgreiche Veranstaltungen dieser Reihe aus. „Es wurden über 100 Starter zum Wettkampf erwartet“, sagt HSG-Vorsitzender Jürgen Baumann auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Teilnehmer aus Polen und Brandenburg haben nun allerdings wegen der fortschreitenden Corona-Epidemie ihr Kommen abgesagt. Aufgrund der polnischen Starter sollte das sportliche Event, das in der Vergangenheit hunderte Schaulustige anzog, über ein Pomerania-Projekt gefördert werden. Laut Anne Räther, Schatzmeisterin in der Abteilung Taekwondo, habe man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Doch wir wollen und können nicht guten Gewissens unser Turnier veranstalten, wenn dabei die Gesundheit der Sportler gefährdet ist“, begründet sie. Baumann hofft nun, dass der Wettkampf später, eventuell im Herbst, nachgeholt werden könne.

14. Citylauf im Mai ungewiss

Völlig unklar sei derzeit noch, ob die fortschreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus auch Auswirkungen auf kommende Großveranstaltungen habe. Jürgen Baumann denkt da zuallererst an den geplanten Citylauf der HSG Uni Greifswald. Zur 14. Auflage des Sportevents am 16. Mai rechnet der Verein mit etwa 1500 Läufern und Walkern. Es ist das größte Laufereignis der Hansestadt. Das darauf folgende sportliche Großereignis steht vom 12. bis 14. Juni mit dem 19. Greifswalder Drachenbootfest im Kalender der HSG Uni Greifswald. Auch dieser Wettkampf zog in der Vergangenheit tausende Menschen an. Am Dienstagabend habe der Vereinsvorstand zusammengesessen und über diese Themen diskutiert. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Jürgen Baumann geht davon aus, Anfang April mehr Kenntnisse für das weitere Vorgehen zu haben.

Harter Kampf um die Plätze beim Greifswalder 13. Citylauf 2019. Quelle: Peter Binder

Von Petra Hase