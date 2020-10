Interview: Die Greif als Ausbildungsschiff für Segelfrachter

Greifswald

In der Sonderausschuss-Sitzung zur Greif durfte sich der Greifswalder Michael Schote nicht äußern, da die Tagesordnung das nicht vorsah. Dabei hat der maritim interessierte Rechtsanwalt einige interessante Ideen, wie die „Greif“ künftig noch stärker als Ausbildungsschiff genutzt werden kann.

OZ: Was sind Ihre Ideen?

Michael Schote: Die Berufsschifffahrt forscht daran, künftig wieder Schiffe unter Segeln fahren zu lassen. Die sogenannten Segelfrachter besitzen innovative Antriebskonzepte aus einer Kombination von Motor- und Segelantrieb. Das ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll. An der Hochschule in Wismar wird der seemännische Nachwuchs ausgebildet. Diese Studierenden könnten auf der Greif die praktische Ausbildung bis zur Patentreife absolvieren.

Warum gerade die Greif?

Die Greif ist ein besonderes Segelschulschiff. Mit der kombinierten Rah-, Gaffel- und Stagtakelage verfügt sie als Schonerbrigg über alle wirklich wichtigen Segelformen, die es gibt. Die „ Alexander von Humboldt“ ist beispielsweise nur mit Rahsegeln ausgestattet.

Welche Kooperationsformen sehen Sie noch?

Es gibt an der Viadrina in Frankfurt (Oder) einen Seerechtsexperten, der seine Seminare in einer Gaststätte mit Ostcharme abhält. Vielleicht ist er bereit, die Seminare künftig nach Greifswald ins Majuwi und auf die Greif zu verlegen.

Und im sozialen Bereich sehen Sie auch noch Potenzial?

Ja. Wir geben viel Geld aus und schicken schwer integrierbare Jugendliche zum Wandern in die Alpen oder auf die Färöer-Inseln. Das ist ein sozial anspruchsvolles Projekt, aber man könnte die Jugendlichen auch auf die Greif nehmen, wo man anpacken und sich sozial beweisen kann.

Von Martina Rathke