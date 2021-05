Greifswald

Geht man in Greifswald die Hans-Beimler-Straße in Richtung des Südbahnhofs hinunter, sieht man ihn schon vom Weitem: Ein riesiger Gebäudekomplex erstreckt sich direkt hinter der Schönwalder Landstraße im Außenbereich der Stadt. Rechts schraubt sich ein siebenstöckiges Hotel in den Himmel, links daneben drei weitere, kleinere Objekte. Sie alle sind mit einem vollverglasten Verbindungsgang verbunden. Darüber leuchtet in großen Lettern der Schriftzug „BE A FRIEND“ (Sei ein Freund) - das Motto des Fußball-Oberligisten Greifswalder FC. Direkt hinter der Gebäudeansammlung erstreckt sich die Heimspielstätte des Klubs. Ein modernes Fußballstadion mit einer großen überdachten Haupttribüne, an das sich umfangreiche Trainingsstätten anschließen.

Zurzeit braucht man allerdings noch viel Fantasie, um dieses Bild vor Augen zu haben. Schlendert man heute die Beimler-Straße hinunter sieht man – nichts. Eine rund acht Hektar große Brache liegt dort an den Bahnschienen. Das Hotel und das Stadion existieren derzeit nur als computergenerierte Animation. Wenn es nach Jonas Holtz geht, soll sich das in Zukunft ändern. Der 33-Jährige ist der Geschäftsführer der JH-Holding. Das Immobilienunternehmen aus Rostock will es realisieren, das Mega-Projekt, einen Mix aus Stadion und Freizeitpark im Stadtteil Schönwalde.

Erste Pläne am Mittwoch vorgestellt

Schon seit knapp einem Jahr wird in den Sportvereinen Greifswalds über den Bau eines neuen Stadions spekuliert. Am Mittwoch stellte die Holding schließlich die ersten Entwürfe während einer digitalen Informationsveranstaltung vor Vertretern der Greifswalder Bürgerschaft, mehrerer Ausschüsse und Ortsteilvertretungen sowie der Presse vor. „Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Weg mit uns gehen würden“, appellierte Holtz an die verschiedenen Gremien. Der Kern des Konzepts: Die Errichtung eines Fußballstadions mit Platz für zunächst rund 3000 Zuschauer. Durch eine modulare Bauweise der Tribünen könnten durch weitere Ausbauten bei Bedarf allerdings rund 10 000 Zuschauer Platz in der Arena finden. VIP-Logen sollen ebenfalls integriert werden. Dazu kommen zwei Trainingsplätze und ein „Sportinternat für junge Talente“, wie es in dem städtebaulichen Konzept heißt, welches der OZ vorliegt.

Greifswalder FC soll Stadion mieten

Als Mieter soll der Greifswalder FC einziehen. Der Verein stellt mit seiner ersten Mannschaft, welche in der Oberliga (fünfte Liga) spielberechtigt ist, das sportlich erfolgreichste Fußballteam in der Hanse- und Universitätsstadt. Zudem tritt Holtz mit der JES AG, einem Energieerzeuger ebenfalls mit Sitz in Rostock, seit Juli des vergangenen Jahres als Hauptsponsor des Klubs auf. Mit der JES AG engagiert sich Holtz darüber hinaus auch als Förderer des FC Hansa Rostock.

Seit Kurzem arbeitet das Unternehmen außerdem mit Weltfußballer Toni Kroos, dem wohl berühmtesten lebenden Greifswalder, zusammen. Schon vor der Partnerschaft mit Holtz gab der GFC die Zielstellung aus, in die Regionalliga aufsteigen zu wollen. Das Volksstadion, die derzeitige Heimspielstätte, welches sich im Besitz der Stadt befindet, müsste laut Holtz für diesen Zweck für einen siebenstelligen Betrag rundum saniert werden.

Der Stadionneubau würde eine entsprechende „Alternative“ bieten. Wie Holtz sagt, befindet er sich mit dem Verein in Gesprächen, die eine Beteiligung des Vereins an der Entwicklung der Trainingsstätten zum Gegenstand haben. Der GFC selbst äußert sich zurzeit noch verhalten: „Natürlich müssen wir bereits jetzt unsere Ziele und Wünsche in Bezug auf den Bauplan einordnen. Das bedeutet aber nicht, dass beispielsweise ein Internat Teil des ersten Bauabschnittes sein wird“, sagte Vereinspräsident Heiko Jaap auf OZ-Anfrage.

Freizeitangebote sollen Komplex ergänzen

Der sportliche Fokus ist allerdings nur ein Teilaspekt des Vorhabens, wie Holtz darlegt. Neben dem Stadion sollen auf dem Gelände vor allem Freizeitangebote für Touristen und Familien mit Kindern entstehen, um wirtschaftliche Synergieeffekte zu erzeugen. So könnten neben Fußballspielen auch Konzerte oder andere Großveranstaltungen eine Heimstatt im Sportpark finden. Eine Beach-Arena zum Volleyball- oder Beachhandball-Spielen ist ebenfalls als fester Bestandteil in der Planung enthalten.

Separat sollen mit einem Indoor-Spielplatz und einer Trampolinhalle noch zwei weitere Objekte entstehen. Das Hotel mit 60 bis 80 Zimmern und integriertem Restaurant würde weitere Übernachtungsmöglichkeiten in Greifswald schaffen. Alle vier Gebäude sollen untereinander und mit dem Stadion durch einen überdachten und verglasten Gang verbunden werden.

Stadionneubau in Greifswald: Das Projekt auf einen Blick 80 000 Quadratmeter hat die Rostocker JH-Holding im Greifswalder Stadtteil Schönwalde zur Verfügung. So will das Unternehmen sie nutzen (Es ist jeweils die Grundfläche angegeben): Fußballstadion mit Hauptplatz und überdachter Tribüne für ca. 2300 Zuschauer sowie 700 Stehplätze (erweiterbar auf ca. 10.000 Sitzplätze): zwischen 13 600 und 17 900 m². Trainings- und Leistungszentrum für den Greifswalder FC mit zwei Trainingsplätzen, Wohnheimen, Schulungs- und Seminarräumen sowie Büroräumen auf drei Geschossen: 2000 m². Kraftsportraum und Sporthalle: 400 m². Hotel mit 60 bis 80 Zimmern auf sieben Stockwerken, Restaurant, Hotelbar und Gewerbefläche im Erdgeschoss: 6700 m². Beachsoccer-Halle mit Sandfläche, Tribünen und Umkleiden: 1390 m². Pandino Kinderspielwelt mit Klettergerüsten, Rutschen u. a.: 1570 m². Trampolin-Halle: 1560 m². Verbindungsbau inklusive Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten u. a. 4270 m². Stellplätze für PKW, Räder und Busse: 21 600 m²

Ähnliches Projekt bei Rostock realisiert

Die Details des Vorhabens erinnern an ein anderes Projekt, das Holtz mit seiner Unternehmensgruppe bereits umgesetzt hat. In Bargeshagen bei Rostock betreibt der Unternehmer direkt nebeneinander die „Bolzarena“, die zwei Indoor-Fußballplätze umfasst, und eine Filiale der „Pandino Kinderspielwelt“. Dieses Konzept, die Verknüpfung von Sport und Freizeitangebot auf engem Raum, solle nun auch in Greifswald umgesetzt werden, so Holtz. Nicht zuletzt auch deshalb, um den wirtschaftlichen Erfolg der gesamten Unternehmung nicht nur vom sportlichen Erfolg des GFC abhängig zu machen. „Ich will keine Luftschlösser bauen“, betonte Holtz während seiner Präsentation. Ihm sei es wichtig, den Sportpark als Ausflugsziel in der Region zu etablieren. Erste Reaktionen fallen positiv aus

Die ersten Reaktionen auf das Vorhaben sind in erster Linie positiv. „Ich freue mich so sehr für Schönwalde I“, sagte zum Beispiel Ibrahim Al Najjar (SPD), der Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt. Timo Neder (LINKE), stellvertretender Vorsitzender der Fraktion aus LINKE und Tierschutzpartei, meinte, er „finde die Idee mit dem nachhaltigen Stadionkomplex gut und wichtig.“ Fragen ergaben sich vor allem zur Nachhaltigkeit des Projektes. So wurde unter anderem angeregt, einen Teil der geplanten PKW-Stellplätze, die mit rund 20 000 Quadratmetern etwa ein Viertel der Gesamtfläche einnehmen sollen, durch ein Parkhaus zu ersetzen, um weniger Boden zu betonieren.

Zeitplan für Vorhaben noch unklar

Mehrmals kam bei der Informationsveranstaltung zudem die Frage nach dem zeitlichen Rahmen für das Projekt auf. Genaueres wollte Holtz hierzu allerdings nicht bekanntgeben. Lediglich, dass die vor Baubeginn nötigen Planungsschritte „im nächsten Jahr um diese Zeit“ abgeschlossen sein könnten.

Bevor an den ersten Spatenstich überhaupt zu denken ist, muss das Vorhaben zudem die Zustimmung der Bürgerschaft finden. Eine nicht öffentliche Beschlussvorlage soll hierzu in der nächsten Woche in den verschiedenen Gremien diskutiert werden, wie die stellvertretende Bürgermeisterin und Bausenatorin Jeanette von Busse (CDU) informierte. Erschwerend hinzu kommt, dass für das Gebiet an der Schönwalder Landstraße keine rechtskräftige Bebauungsplanung existiere. Auch diese müsse entwickelt und beschlossen werden.

Es scheint daher unwahrscheinlich zu sein, dass der Greifswalder FC den Ball bereits im nächsten August im eigenen Stadion rollen lassen kann, sollte der Klub am Ende der nächsten Oberliga-Spielzeit in die Regionalliga aufsteigen.

Von Alexander Kruggel