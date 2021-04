Inzidenz-Affäre in Vorpommern – Prüfung sorgt für mehr Fragen als Antworten

Greifswald

96,8 – 95,1 – 100,8 – 79,4 – am Freitag dann wieder ganz aktuell 125,6. Die Inzidenzwerte in Vorpommern-Greifswald erinnern in den ersten Apriltagen ein wenig an das Wetter. Der Kreis steht seit Wochen in der Kritik, die Zahlen der Neuinfektionen verzögert an das Lagus zu schicken und dadurch die Inzidenz bewusst zu drücken. Anstoß der Kritik waren die Grünen im Kreis um den Landtagskandidaten Hannes Damm. Der Physiker will den Missstand mit Kollegen aufgedeckt haben. Tatsächlich ergeben sich aus dem Vergleich des tagesaktuelle Berichts des Lagus mit der Datenbank des Robert-Koch-Institutes deutliche Abweichungen in der Inzidenz.

Nach anhaltender Kritik und Berichterstattung hatte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) eine Prüfung der Umstände und Ursachen durch das Lagus in Auftrag gegeben. Der Abschluss dieser Prüfung sorgt nun jedoch für mehr Fragen als Antworten.

Sack: „Haben uns außer Gründlichkeit an falscher Stelle nichts vorzuwerfen“

Die Mail für die Erklärung kam am frühen Donnerstagabend. In der schriftlichen Stellungnahme erklärt Landrat Michael Sack (CDU): „Bei dem Versuch, den vorgegebenen Fragekatalog möglichst vollständig zu bearbeiten, haben wir zu viel Zeit verloren. Wir sind davon ausgegangen, dass wir 70 Einzelpunkte bei der Befragung von positiv getesteten Menschen auf einmal liefern müssen.“ In der Kreisverwaltung sei man bislang der festen Überzeugung gewesen, die rund 70 Fragepunkte bis zur Meldung möglichst vollständig abarbeiten zu müssen, so die Erklärung für den Verzug.

Sack will so die Vorwürfe der „Datenmanipulation und Verschwörungstheorien“, wie er schreibt, entkräftet haben. „Wir haben jetzt Gewissheit, dass wir uns außer Gründlichkeit an falscher Stelle nichts vorzuwerfen haben“, sagte der Landrat.

Lagus entkräftigt Sack nur einen Tag nach Prüfung

Auf Nachfrage erklärt das Lagus, dass man wegen hoher Fallzahlen Anfang Januar die Empfehlung abgegeben habe, dass in der Erstmeldung mindestens sechs Kernangaben einfließen sollten. So habe man sicherstellen wollen, dass innerhalb von 24 Stunden die sechs wesentlichen Daten übermittelt werden müssen und somit Meldefristen eingehalten werden können. Somit ist zumindest ein Teil von Sacks Erklärung hinfällig – das Lagus hat bereits deutlich vor dem Beginn des Meldeverzugs darauf aufmerksam gemacht, dass bei vielen täglichen Fällen nicht alle Daten abgefragt werden müssen.

Konsequenzen für die Bewertung der Inzidenz habe die Prüfung jedoch nicht. Auf Nachfrage hieß es: „Die 7-Tage-Inzidenz wird bei weiteren Auswertungen automatisch entsprechend dem Datenstand des jeweiligen Tages angepasst und, wenn es ab sofort keinen Meldeverzug mehr gibt, korrekt angezeigt.“

Geteilte Reaktionen auf Untersuchungsergebnis

Mit Sacks Erklärung schien zumindest Parteikollege und Gesundheitsminister Glawe zufrieden. Am Freitag erklärte er auf Nachfrage: „Nun ist es wichtig, dass der Landkreis den Hinweisen des LAGuS nachgeht und diese konsequent umsetzt, damit Datenmeldung und Kontaktnachverfolgung effizient und rasch erfolgen können.“

Etwas anders steht es um die Grünen. Noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entsendete Hannes Damm, der gegen Sack um das Landtags-Direktmandat von Greifswald antritt, eine Erklärung. Überschrift: „Erst wird geschwiegen – jetzt wird an der Realität vorbei argumentiert.“

Für Damm sei es nur schwer nachzuvollziehen, dass das Ganze auf einem Missverständnis beruhe. Stattdessen ergäben sich mehr Fragen für den Grünen. „Der Katalog mit den 70 Fragen existiert nach Angaben des Landkreissprechers bereits seit dem Jahreswechsel und die ersten sechs Wochen wurde auch in Vorpommern-Greifswald tagesaktuell mit diesem Fragebogen gemeldet.“ Eine Erklärung, die Sack nach der Prüfung des Lagus schuldig geblieben ist.

Greifswalds Oberbürgermeister schaltet sich ein

Damm erhält nach der Erklärung von Sack Schützenhilfe aus den eigenen Parteireihen. Die Kreistagsfraktion Grüne/ Tierschutz spricht von Dienstpflichtverletzung durch Sack, die nun dienstrechtliche Konsequenzen haben müsse. „Gesundheitsminister Glawe und Innenminister Renz müssen umgehend reagieren und den Landrat davon abhalten, sich in weiteren Falschaussagen zu verstricken, statt aufzuklären.“

Auch ein weiterer prominenter Grüner, der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, fordert die Landesregierung auf, umgehend dafür zu sorgen, dass in der Debatte um die Inzidenzzahlen in Mecklenburg-Vorpommern für Klarheit gesorgt wird. „Die Bevölkerung ist zutiefst verunsichert. Die hohe Auslastung der Krankenhäuser in Greifswald steht im Widerspruch zu den sinkenden Infektionszahlen, die vom LAGuS herausgegeben werden,“ zeigte sich Fassbinder besorgt.

Weiterführende Nachfragen der OSTSEE-ZEITUNG zu der Erklärung Sacks, wurden aus dem Landratsamt bis in den Freitagabend nicht beantwortet.

Von Philipp Schulz