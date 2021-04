Inzidenz-Affäre in Vorpommern: Zeit für Konsequenzen

Greifswald

Michael Sacks (CDU) Erklärungsversuche, wieso die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald so stark abweichen, wurden teils noch in derselben Nacht entkräftet und werfen noch mehr Fragen auf: Entgegen der ersten Behauptungen von Sack und Parteikollege Glawe war der Vorwurf der Grünen wohl korrekt und die Zahlen falsch. Auch die Chronologie zwischen Empfehlung vom Lagus zu der Datensammlung bei Infektionen und dem Beginn der Abweichungen geht nicht auf.

Zu der Frage, ob es nun Konsequenzen hat, dass wochenlang (nett gesagt) ungenaue Daten kursierten, schweigen sich die Beteiligten aus. Das ist unbefriedigend, unzureichend und unsäglich für eine Bevölkerung, die seit einem Jahr unter den Maßnahmen ächzt! Ein „wir haben es gut gemeint“ tut es an dieser Stelle nicht mehr. Stattdessen sind handfeste, nachhaltige und womöglich auch personelle Konsequenzen von Nöten.

Von Philipp Schulz