Greifswald

Am Montagvormittag fliegt eine Pressemitteilung des Bildungsministeriums in das E-Mail Postfach: Im Anhang sind zwei Plakate für die Kampagne „Halte deine Schule offen“. Mit kindlicher Schrift steht dort: „Krass, bist du heute wieder negativ?“ und „Bist auch du ein Nasenbär? Dann zeig mal deine Nase her!“. Daneben ist ein putziger Nasenbär gezeichnet. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) erklärt die Strategie hinter der Botschaft: „Die Selbsttests werden ab sofort zweimal in der Woche angeboten. Wir haben an den Schulen des Landes genügend Tests vorrätig, sodass sich alle beteiligen können. Alle, die sich testen, tragen dazu bei, dass trotz Pandemie Präsenzunterricht an den Schulen angeboten werden kann.“ Das Bildungsministerium will mit Tests und der Kampagne Schließungen um jeden Preis verhindern.

Das Problem: Die Grünen in Vorpommern-Greifswald sind der Ansicht, dass die Schulen im Kreis schon längst hätten schließen müssen. Das hängt vor allem mit der wochenlangen, verzögerten Meldung von positiven Corona-Fällen von der Kreisverwaltung an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) zusammen.

Neue Regeln für Schulen und die verschleppte Inzidenz

Wie geht das zusammen? In der vergangenen Woche hat das Bildungsministerium eine neue, zweistufige Regelung für den Schulbetrieb vorgestellt. Entweder die Inzidenz ist nun unter 150 Infizierten pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen oder sie ist drüber. Unter 150 sind die Schulen offen, über dem Wert gehen die Schüler wieder in den Distanzunterricht. Am Mittwoch wird auf die Inzidenz geschaut und von diesem Stichtag abhängig gemacht, ob die Schulen in der jeweils kommenden Woche offen oder geschlossen sind.

Hier beginnt das Problem. Laut Lagus war der Inzidenzwert in Vorpommern-Greifswald am 7. April bei 100,6. Heißt: vom 12. bis zum 16. bleiben die Schulen offen. Am Donnerstagabend war jedoch nach eingehender Prüfung klar, dass der Kreis positive Fälle so verzögert gemeldet hat, dass die Inzidenz deutlich gedrückt wurde. Das bestätigte Manuela Schwesig (SPD) am Montag erneut. Das Robert-Koch-Institut rechnet im Gegensatz zum Lagus die nachgemeldeten Fälle nachträglich auf die Inzidenz auf. Ergebnis: Am Freitag betrug die Mittwochs-Inzidenz bereits 149,8. Am Samstag dann 151,5! Hier liegt für Hannes Damm, Landtagskandidat der Grünen und Sack-Kontrahent im Direktwahlkreis Greifswald, der Skandal.

Damm: „Unerklärlich, warum Landkreis weiterhin keine Maßnahmen ergreift“

Er erklärt: „Das bedeutet, dass die Schulen entsprechend der Schul-Landesverordnung aufgrund der realen Inzidenz, die am Stichtag Mittwoch 07.04. über 150 lag, in der nächsten Woche geschlossen bleiben müssen. Kreis und Land haben nicht nur eine Verantwortung gegenüber dem Lehrpersonal und den Kindern, sondern aktuell tragen Schulen auch insgesamt signifikant zum Infektionsgeschehen bei.“ Für ihn ist es nicht erklärbar, wieso der Landkreis nicht die Maßnahmen ergreift, die entsprechend den Landesverordnungen zum Bevölkerungsschutz ergriffen werden müssten.

Der OSTSEE-ZEITUNG liegt ein Mailverkehr vor, nach dem das Lagus die Inzidenz von 151,5 als korrekt benennt. Allerdings verweist das Landesamt auch darauf, dass im Nachhinein tagesaktuelle Lageberichte des Lagus nicht angepasst würden. Diese stellen die jeweilige Situation zum angegebenen Datenstand dar. Auch das Bildungsministerium besteht auf diese Deutung der Situation, zitiert als Antwort auf die OZ-Nachfrage, wie mit dieser Situation umzugehen sei, aus der aktuellen Schul-Corona-Verordnung.

Für Lagus zählt nur der tagesaktuelle Wert

Im Ergebnis bedeutet das: In Schwerin ist bekannt, dass die Zahlen verzögert gemeldet und allein durch Nachmeldungen am Mittwoch über dem Schwellenwert für Schulschließungen lagen, trotzdem beharren Lagus und Bildungsministerium auf der rechtlichen Grundlage, nur von tagesaktuellen Werten zu sprechen. Auch der Kreis bestätigt: „Eine nachträgliche Korrektur der Inzidenzwerte wurde nicht besprochen.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den Schulen ist dieser Standpunkt nur schwer zu verstehen. Barb Neumann ist die Geschäftsführerin des Greifswalder Ostseegymnasiums. Sie unterstützt die neue, übersichtlichere Stufenregelung, betont aber, dass „die Zahlen dann auch stimmen müssen“. Den ganzen Montag hätten Eltern angerufen. Es verunsichere ungemein, wenn im Radio von einer realen Inzidenz von 220 gesprochen werde, so Neumann. Deswegen habe das Ostseegymnasium den Eltern freigestellt, ihre Kinder zu Hause zu behalten.

Von Philipp Schulz