Inzidenz auf null: fünf Ämter in Vorpommern haben keine Infizierten mehr

Greifswald

In fünf Ämtern im Kreis gibt es nur noch so wenige positive Corona-Fälle, dass die Inzidenz auf null gefallen ist. Gute Nachrichten für die erste Woche in denen umfassende Öffnungen für Einzelhandel und Gastronomie wieder möglich waren.

Am Mittwoch lag die Inzidenz für den gesamten Kreis bei 15,7 Infizierten auf 100.000 Einwohner, so niedrig wie seit Monaten nicht mehr. Zuletzt lag der Wert am 19. Oktober unter 15. Gute Nachrichten brachte die Kreisverwaltung in dieser Woche auch aus den Ämtern. Deren Inzidenzen gehen teilweise auf null, nur ein Amt liegt noch über 100.

Besonders Nord-Kreis steht gut da

Besonders gut sind die Zahlen im Norden von Vorpommern-Greifswald. Heringsdorf, Peenestrom (mit Wolgast), Usedom Süd, Peenetal/ Loitz und Anklam Land liegen aktuelle alle bei einer Inzidenz von null. Greifswald (5) und Lubmin (19) sind ebenfalls auf einem guten Weg.

Auch der Inselnorden hat bei einer Inzidenz von 32 die kritische Marke unterschritten. Insgesamt lagen bei der Datenauswertung des Kreises vom Dienstag nur vier Kreise über einer Inzidenz von 35. Das waren Torgelow-Ferdinandshof (36), das Stettiner Haff (135), Ueckermünde (71) und Strasburg (43).

Klinikum behandelt weniger Covid-Patienten

Noch neun Patienten, die positiv auf Corona getestet sind, werden aktuell im Greifswalder Klinikum behandelt. Sechs von ihnen befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der Verdachtsfälle sei laut aktueller Mitteilung gering und schwanke, weswegen diese keine Aussagekraft mehr habe. Insgesamt gute Nachrichten aus dem Greifswalder Universitätsklinikum. Noch in der vergangenen Woche sahen diese Zahlen ganz anders aus.

Noch am vergangenen Mittwoch zählte das Klinikum 37 Covid-Patienten und Verdachtsfälle. Aktuell stünden insgesamt acht In­ten­siv­betten zur Verfügung, von denen einige für dringende Operationen reser­viert sind, heißt es weiter. Auch das Besuchsverbot ist weiter aufgehoben. „Genesene, Geimpfte mit Vollschutz sowie symptom­freie Menschen mit aktuellem, negativem Antigen-Schnelltest können Patienten montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr besuchen, an Wochenenden zwischen 10 und 16 Uhr“, heißt es in der Mitteilung.

Von Philipp Schulz