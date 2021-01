Inzidenz in MV bald über 500? Greifswalder Experte warnt vor Corona-Lockerungen

Greifswald/Schwerin

Experten rechnen bei Lockerungen des im Dezember verhängten Lockdowns mit dramatisch steigenden Corona-Infektionswerten. Demnach könnte in Mecklenburg-Vorpommern bis Ende Februar der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf über 500 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner steigen, wenn die derzeit noch geltenden Maßnahmen zurückgefahren würden, sagte der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali. Das würde bedeuten, dass bereits Anfang März über 300 intensivpflichtige Patienten in den Kliniken des Landes behandelt werden müssen. „Mitte März wären die Krankenhäuser damit restlos überfordert“, so der Bioinformatiker. Seine Berechnungen wird Kaderali am Montag auf dem MV-Gipfel vorstellen. Er plädiert dafür, die bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mindestens bis Ende Januar zu verlängern und dann neu zu bewerten.

„Die nächsten drei Monate werden beinhart“

Der Experte geht in seinen Berechnungen für Mecklenburg-Vorpommern aktuell von einem R-Wert von 0,9 –0,95 aus. Selbst bei Fortführung der bestehenden Maßnahmen zeichnet sich nur langsam eine Besserung ab. „Bei dem zugrunde gelegten R-Wert von 0,9 würde bei Fortsetzung des Lockdowns erst ab etwa der zweiten Januarwoche mit langsam fallenden Infektionszahlen zu rechnen sein“, sagte Kaderali. Eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 wird demnach voraussichtlich erst im März erreicht. Dieser Inzidenzwert ist notwendig, damit Kliniken langfristig nicht überfordert werden und Behörden die Kontakte von Infizierten nachverfolgen können. „Selbst in einem optimistischeren Szenario mit einem R-Wert von 0,8 rechnen wir erst Mitte Februar mit einer Sieben-Tage Inzidenz unter 50“, so der Experte. Diese Werte beinhalten bereits den Effekt der Impfungen, der sich allerdings erst zum Frühling zeigen wird. „Ich denke, dass die nächsten drei Monate noch beinhart werden.“ Eine Entspannung werde sich erst dann abzeichnen, wenn neben den Impfungen im Frühjahr mit wärmeren Temperaturen die Infektionszahlen saisonal sinken.

Wachstation nicht mehr aufnahmefähig

Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Infektionszahlen setzt die Uni-Medizin Greifswald ab Montag alle planbaren Operationen aus. Hintergrund ist das anhaltend hohe Infektionsgeschehen. „Seit Weihnachten verzeichnen wir eine stete Zunahme an Corona-Patienten“, sagte der Sprecher der Uni-Medizin Christian Arns. Zum Jahreswechsel seien die Aufnahmekapazitäten für Corona- und Verdachtspatienten erweitert worden. „Die Interdisziplinäre Wachstation (IMC) ist aktuell nicht mehr aufnahmefähig. Es stehen im ganzen Haus insgesamt nur noch wenige Intensivbetten zur Verfügung.“ Quarantänebedingt komme es in den Intensiv- und Wachbereichen zu zunehmenden Personalengpässen.

Höhepunkt auf Intensivstationen Ende Januar

Den Höhepunkt an intensivpflichtigen Corona-Patienten in den Kliniken des Landes erwartet Kaderali Ende Januar mit etwa 90 bis 100 belegten Intensivbetten. Voraussetzung: Der Lockdown wird fortgesetzt und der R-Wert pegelt sich bei 0,9 ein. Aktuell werden 77 Patienten auf den Intensivstationen behandelt.

Inzidenz vermutlich höher als Meldedaten

Das Modell schätzt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz in MV auf etwa 110 und damit höher als die Meldedaten. Kaderali geht davon aus, dass die offiziellen Daten wegen der Feiertage verspätet gemeldet und auch insgesamt weniger getestet wurde. Dass die Inzidenz vermutlich höher liegt, wird auch durch die aktuell sehr hohe Positivrate am Testzentrum der Universitätsmedizin Greifswald gestützt. Dort hat sich die Rate innerhalb der vergangenen zwei Wochen verdoppelt und liegt aktuell bei 10 Prozent.

Angesichts der prognostizierten Infektionswerte warnt Kaderali vor Lockerungen in den Schulen. Mit einer voreiligen Öffnung von Schulen und Kitas würde man weitere Ausbrüche riskieren. „Ich würde die Schulen nicht komplett öffnen, auf keinen Fall mit voller Klassenstärke“, so der Experte.

