Inzidenz in Vorpommern-Greifswald über 150: Das sind die Hotspots

Greifswald

Aktuell hat der Kreis Vorpommern-Greifswald nach Rostock und zusammen mit Vorpommern-Rügen eine der höchsten Auslastungen der Intensivstationen im Land. Der zweite wichtige Wert, die Corona-Inzidenz, lag am Dienstag bei 154,8 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Beide Werte werden vom Lagus als steigend bewertet, die Corona-Ampel steht auf Gelb.

Die Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald hat wieder begonnen, die Inzidenz und die Fallzahlen auf Ämterebene anzugeben. Dadurch wird klar, wo aktuell die Hotspots im Kreis liegen. Besonders betroffen ist der Süden und Osten des Kreises. In Pasewalk gibt der Kreis die Inzidenz mit 378 an. 38 Menschen haben sich hier zuletzt infiziert. Im Uecker-Randow-Tal beziehungsweise in Ueckermünde liegen die Inzidenzen bei 270 und 237. 39 Menschen wurden hier positiv auf das Virus getestet. Ähnliche Werte hat auch Heringsdorf auf Usedom. In dem Ort liegt die Inzidenz bei 259.

Inzidenz bei über 400

Am schwersten von der vierten Welle ist jedoch aktuell das Amt Züssow, mitten in Vorpommern betroffen. 50 Menschen – ähnliche viele wie in Greifswald – sind hier mit dem Corona-Virus infiziert. Dadurch ergibt sich eine Inzidenz von 436.

Die Kreisverwaltung, die mit etwas aktuelleren Zahlen rechnet, als das Lagus (Meldeverzögerung), gibt die Inzidenz der Ämter aktuell mit 161 an. In Summe wären im Kreis damit knapp 400 Menschen, die aktuell mit dem Virus infiziert sind.

Corona Ampel bald auf Orange?

Mit den stetig steigenden könnten bald härtere Regeln im Kampf gegen das Virus gelten. Die aktuelle Farbe der Corona-Ampel im Land ergibt sich aus der 7-Tages-Hospitalisierung, der Inzidenz und der Belegung der ITS-Betten. Die Inzidenz ist schon im orangen Bereich, die Bettenbelegung nur 3 Prozent davor. Gewichtet das Lagus die Situation im Kreis als „orange“ auf der Corona-Ampel, gelten neue Regeln.

Den Bürgern wird dann etwa empfohlen, in Innenräumen generell eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und auch im Freien überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden könne.

Von Philipp Schulz