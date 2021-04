In Vorpommern-Greifswald weicht offenbar die tagesaktuell gemeldete 7-Tage-Inzidenz so stark von den Werten mit den nachgemeldeten Fällen ab wie in keinem anderen Landkreis in MV. Nach Analysen liegt der tatsächliche Inzidenzwert im Kreis über 200 – und nicht bei 93. Sollte bewusst manipuliert worden sein, hätte das Konsequenzen auch für Landrat Sack.