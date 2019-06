Greifswald

Beruf, Familie, Haushalt – und Politik. Obwohl Deutschland mit Angela Merkel ( CDU) von einer Frau regiert wird und auch der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern mit Manuela Schwesig ( SPD) unter weiblicher Führung steht, herrscht auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene Frauenmangel in der Politik.

Bei der diesjährigen Bürgerschaftswahl zeichnet sich indes ein neuer Trend ab: Greifswalder trauen Frauen Politik zu. 17 der 43 Plätze werden nun mit Frauen besetzt. Zum Vergleich: Bei der letzten Bürgerschaftswahl 2014 wurden gerade einmal elf Frauen in Greifswalds Stadtparlament gewählt.

Platzhirschverhalten der männlichen Politiker

Trotzdem ist Politik auch in der Hansestadt noch immer von Männern dominiert. Doch warum? „Wenn Frauen sich in die Politik begeben, erleben sie oft ein Platzhirschverhalten etablierter männlicher Kollegen. Sie müssen zunächst einmal umfassend belegen, dass sie ganz besonders kompetent sind“, sagt Ruth Terodde, Sprecherin des Greifswalder Frauenbeirates und Gleichstellungsbeauftragte der Universität. Nur dann hätten sie eine Chance auf einen attraktiven Listenplatz auf dem Wahlzettel, so Terodde.

Ähnlich schätzt auch Gregor Kochhan von der Alternativen Liste den Mangel an weiblichem politischen Engagement ein: „Frauen haben es schwerer. Aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil Platzhirsche ungern zur Seite treten, um Jüngeren, Frauen oder sonst wem Raum zu geben.“

Katja Wolter von den Freien Demokraten bewegt sich seit Jahren auf politischem Boden. Frauen würde eine andere Rolle in der Politik zugeschrieben. Sie müssten mehr leisten als Männer und kompetenter sein, so Wolter. „Dazu noch Mutter, berufstätig und gut aussehen. Bei Angela Merkel hieß es: ,Ja, sie ist kompetent und kann viel bewegen, aber sie hat ja auch keine Kinder und Zeit dafür.’ Das heißt also, dass sie vergleichsweise mehr leisten muss.“

Wenige Bewerberinnen der CDU und FDP für Bürgerschaft

Durch viele Fraktionen zieht ein politischer Wandel. Parteien wie die Alternative Liste oder die Grünen haben Frauen auf den vorderen Listenplätzen platziert. Auch das habe laut Wolter zu einer höheren Frauenquote in der Bürgerschaft geführt. „Statistisch ist es erwiesen, dass die drei vorderen Plätze die sind, die am meisten Stimmen erhalten. Das haben dieses Mal viele Parteien für ihre Frauen genutzt“, sagt sie.

Wolter war eine der wenigen Frauen, die sich für die Greifswalder FDP als Kandidatin (22,2 Prozent Frauen) aufstellen ließ. Immerhin: Mit ihr ging einer von zwei Plätzen der Liberalen in der Bürgerschaft an eine Frau. „In unserer Partei haben wir bessere Wahlergebnisse erzielt als die männlichen Kandidaten. Ich werde diese Frauen mehr einbeziehen und wir versuchen gemeinsam, sie sichtbarer zu machen“, kündigt Wolter an.

Wie die Freien Demokraten stellte auch die CDU lediglich 22,2 Prozent Frauen auf. Von insgesamt 27 Bewerbern waren nur sechs Kandidatinnen dabei. Axel Hochschild von den Christdemokraten sieht den Schnitt kaum fragwürdig: „Ich würde mir mehr Frauen wünschen, sehe da aber keine Diskrepanz.“

„Männer sind leidensfähiger“

Politik kann rau sein und zeitaufwendig: „Sitzungen, ob Bürgerschaft oder Bauausschuss, können sich sehr lange hinziehen. Männer sind leidensfähiger, was das betrifft“, meint CDU-Fraktionschef Hochschild. Dennoch hat sich die Greifswalder Fraktion auf die Agenda geschrieben, künftig „jünger und frauenfreundlicher“ zu werden. Wie das umgesetzt werden soll, steht laut Hochschild noch nicht fest. Es könnte allerdings ein schwieriges Unterfangen werden.

Denn nach aktuellen Studien beschäftigen sich Frauen intensiv mit den Themen Umweltschutz und Klimawandel, so Ruth Terodde. „Somit entscheiden sich Frauen für Parteien, die hier zukunftsorientiert auftreten wie die Grünen, Linke oder Alternative Liste.“ Die CDU und insbesondere die AfD besetzen diese Themen so konservativ, dass vor allem junge Frauen sich damit kaum identifizieren könnten, meint die Sprecherin des Frauenbeirates.

Sie hoffe sehr, dass sich durch den höheren Frauenanteil in der Bürgerschaft die Debattenkultur sachorientiert entwickelt. „Ich bin überzeugt, dass Frauen darüber hinaus für eine größere Themenvielfalt und einen Perspektivenwechsel sorgen können. Das käme der Attraktivität des bürgerschaftlichen Engagements sehr zugute.“

Auch Gregor Kochhan hofft auf einen, wie er sagt, zivilisierteren Umgang: „Männer können und müssen dazu beitragen, dass Rumpöbeln, ob in der Bürgerschaft oder auf Marktplätzen, keine Politik ist.“

Christin Lachmann