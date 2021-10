Ist die Impfquote in Vorpommern-Greifswald höher als angenommen?

Greifswald

Rund 75 Prozent der Erwachsenen sollen in Deutschland bislang vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. So besagt es die Impfstatistik. Doch das Robert Koch-Institut nimmt an, dass sogar bereits 80 Prozent vollständig und 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind. Diese Schätzung beruht auf Bürgerbefragungen und Meldedaten.

Die Frage ist nun, ob auch die Impfstatistik in Vorpommern-Greifswald höher ist als bislang angenommen. Laut Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden Stand 7. Oktober 78 520 Menschen im Kreis vollständig geimpft. 82 673 haben die Spritze einmal erhalten. Die Zahl dürfte allerdings auch hier deutlich höher ausfallen, da das Lagus nur Impfungen aufführt, die in den Impfzentren oder durch mobile Impfteams erfolgt sind.

„Wir wissen nicht, wie viele Impfdosen die Hausärzte erhalten“

Unklar ist weiterhin, wie viele Menschen das Vakzin bei den Hausärzten erhalten haben. Denn die Abrechnung erfolgt quartalsweise über die Kassenärztliche Vereinigung. Dieser Meldeverzug erschwert eine konkrete Aussage darüber, wie hoch die Impfstatistik in Vorpommern-Greifswald tatsächlich ist.

„Wir wissen nicht, wie viele Impfdosen die Hausärzte erhalten, wie viel verimpft wird und wer die Impfung erhält. In den Bereichen, wo wir Nachbarschaften zu anderen Kreisen – wie Vorpommern-Rügen oder der Seenplatte – haben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Hausärzte dort Patienten aus anderen Landkreisen haben“, sagt Landrat Michael Sack (CDU).

Schulen und Kitas besonders stark betroffen

Welchen Einfluss die Impfungen auf das Infektionsgeschehen im Kreis haben, zeigt sich seit einigen Wochen. Aktuell schrammt Vorpommern-Greifswald erneut an der 60er-Inzidenz entlang. Besonders stark von der Pandemie betroffen sind Schulen und Kita. „Wir haben eine ganze Zahl von Quarantäne-Anordnungen. Zum Teil haben wir dort in den Einrichtungen jeweils zwischen 100 und 150 Anordnungen“, macht Sack deutlich. Am Montag enden die Herbstferien in MV. Dann gilt in den ersten zwei Wochen an allen Schulen zunächst wieder Maskenpflicht.

Drei Viertel der Infektionen im Kreis gehen auf Menschen zurück, die nicht oder noch nicht vollständig geimpft sind. Die Delta-Variante ist mit knapp 38 Prozent vertreten. Seit einigen Wochen steigt die Impfbereitschaft im Kreis wieder leicht an. Rund 100 Impfungen pro Tag erfolgen derzeit im Greifswalder Impfzentrum und durch die mobilen Teams. In den Pflegeeinrichtungen seien zudem wieder Impfteams für die dritte Impfung unterwegs.

Ein Grund für die Impfnachfrage könnte die Abschaffung der kostenlosen Bürgertests ab Montag sein. „Auf dem Greifswalder Fischmarkt gab es auf der einen Seite das Testzentrum, auf der anderen Seite die Impfstation. Es gab viele Leute, die die Nase voll vom Testen hatten und dann entschieden haben, doch gleich zur Impfstation zu gehen“, so der Landrat.

Von Christin Lachmann