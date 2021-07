Greifswald

Es war eine unendliche Geschichte, die bislang kein gutes Ende genommen hat: Direkt am Greifswalder Bahnhof gelegen, bietet die vor sechs Monaten feierlich eingeweihte Radstation Platz für mehr als 100 Fahrräder, die dort sicher und trocken verstaut werden können. Hinzu kommen Stellplätze für Liegeräder, Tandems, Lastenräder sowie Fahrradanhänger und noch einmal 20 einzeln verschließbare Doppelstockboxen für insgesamt 40 Räder. Sogar E-Bikes können vor Ort aufgeladen werden.

Was nach einem kleinen Paradies für Radfahrer klingt, entpuppte sich bislang als Flop. Nur vereinzelt sind Fahrräder in der rund 435 000 Euro teuren Radstation, die zu 75 Prozent aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wurde, zu erkennen. Auch ein Blick auf die Homepage bikeandridebox.de, auf der ein Platz gebucht werden kann, zeigt: Von einer guten Auslastung kann hier keine Rede sein. Lediglich bei den verschließbaren Boxen sind zum Wochenende hin neun von 40 Plätzen nicht mehr verfügbar.

ADFC: Preis für die Nutzung zu hoch angesetzt

Doch warum wird die lange ersehnte Fahrradbox, die den Radverkehr in der Hansestadt aufwerten und den öffentlichen Nahverkehr fördern soll, kaum genutzt? Eine Nachfrage direkt vor Ort, zeigt, wo ein wesentliches Problem liegt: nämlich am Preis für die Nutzung. Wer sein Rad dort parken möchte, zahlt einen Euro am Tag oder zwei Euro inklusive Ladesteckdose. Günstiger ist die Monatsmiete, die 15 beziehungsweise 30 Euro plus Ladeoption kostet.

Zu teuer findet, der 20-jährige Max, der die Fahrradbox noch nie genutzt hat. „Die Kosten schrecken mich ab. Bis jetzt wurde mir auch noch nie ein Rad geklaut.“ Ähnliches ist auch vom Greifswalder Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zu hören. „Aus meiner persönlichen Sicht ist der Preis zu hoch angesetzt“, sagt Gerhard Imhorst. Die Frage sei nun, ob man mit dem runtergehen könnte. „Das wäre angebracht. Denn die Radstation sollte kein wirtschaftliches Unternehmen, sondern ein Angebot sein“, so Imhorst weiter.

Idee der Radstation kommt in der Hansestadt eigentlich gut an

Generell begrüßt er die Radstation für die Hansestadt: „Vielleicht braucht es auch etwas Geduld. Langfristig gesehen ist es gut, dass wir die Radstation haben, weil es Greifswald in der Mobilitätswende stärkt.“ Das Angebot kommt prinzipiell auch gut in der Hansestadt an. Fahrradfahrerin Joy Fischer sagt, dass sie die Radstation zwar noch genutzt hat, „aber ich finde, dass es eine gute Idee war, sie zu bauen.“ Auch Burckhard Wessel spricht sich für die Radstation aus: „Da steht das Rad wenigstens sicher und ist zudem vor Regen geschützt.“ Detlef Nast nutzt solche Boxen auch in Hamburg, erzählt er, und fügt hinzu, dass es eine gute Investition sei.

Anders sieht es hingegen Norbert Gerisch, der von einer Fehlinvestition spricht: „Für normale Räder ist die Box sinnlos. Die lohnt sich höchstens für E-Bikes oder Räder, die mehr als 1000 Euro wert sind. Und das sind nicht mal zehn Prozent der Räder in Greifswald.“ Andreas Otto traut den Boxen nicht, wie er sagt: „Ich bin Rennradfahrer und würde mein Rad dort nicht reinstellen. Das Ganze wurde nicht vernünftig gemacht.“

Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD), Greifswalds Bürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und die städtische Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU) weihten die Radstation am Bahnhof Anfang Februar feierlich ein. Quelle: Christopher Gottschalk

Stadt will Angebot bekannter machen

Dass der Bedarf grundsätzlich da wäre, ist jeden Tag deutlich auf dem Bahnhofsvorplatz zu sehen. Die mehr als 100 Fahrräder, die dort angeschlossen sind, würde die Stadt sicherlich gern in und nicht außerhalb der Radstation sehen. Trotz der derzeit geringen Auslastung hält Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) an dem Angebot fest: „Der Stellenwert der Radstation bleibt trotzdem hoch, da diese hochwertiges Abstellen von Fahrrädern mit Schutz vor Diebstahl und Vandalismus ermöglicht. Und dieses attraktive Angebot qualitätsvollen Fahrradparkens ist und bleibt der Stadt Greifswald als Fahrradstadt wichtig.“

Er bezeichnet die bisher noch niedrige Auslastung als normale Anlaufzeit. Es brauche jedoch mehr Eingewöhnungszeit und mehr Werbung, so Fassbinder weiter. „Wesentliche Nutzergruppen sind derzeit nur in geringem Maße in der Stadt. Dies betrifft vor allem die Studierenden, aber auch viele Pendlerinnen und Pendler, die immer noch im großen Umfang im Homeoffice arbeiten. Wir gehen davon aus, dass die Auslastung künftig kontinuierlich zunimmt“, so die Hoffnung des Oberbürgermeisters. Wie viel die Stadt bislang an Einnahmen mit der Radstation generiert hat, könne man erst 2022 mitteilen, da die Abrechnung über eine externe Firma jährlich getätigt wird. Immerhin: Kosten für Reparaturen oder Wartungsarbeiten an der Radstation sind noch keine angefallen.

Um mehr Auslastung zu schaffen, will die Stadtverwaltung mit der Rückkehr von Touristen und Studierenden verstärkt auf das Angebot aufmerksam machen. Das soll über die Greifswald-Marketing GmbH, die Greifswald-Information und über Hinweise am Bahnhof geschehen. Vielleicht wird die Radstation am Bahnhof in Zukunft doch noch ein Renner. Zu wünschen wäre es, denn immerhin hat es von der Planung bis zu Umsetzung ganze zehn Jahre gedauert. Und noch einen Eintrag ins Schwarzbuch der Steuerzahler möchte die Hansestadt nach dem Wiecker „Super-Poller“ bestimmt nicht erhalten.

Von Christin Lachmann und Thomas Kasperski