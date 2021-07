Greifswald

In diesem Jahr werden die ersten Bewohner in das Jacobiquartier einziehen können. Die Arbeiten stehen vor dem Abschluss, die Gerüste sind gefallen. Im Innern werden bereits die Fußbodenbeläge verlegt. Damit ist dann eine der letzten großen Baulücken der Greifswalder Altstadt geschlossen. Nach Angaben der Investoren wird die Miete bei elf Euro je Quadratmeter liegen.

Die beiden Greifswalder waren schon an vielen Stellen der Stadt aktiv. Zum Beispiel als Bauherren der neuen Speicher-Wohnhäuser in der Hafenstraße. Jetzt haben sie in unmittelbarer Nähe der Jacobikirche 30 neue Wohnungen und drei neue Gewerbeeinheiten errichten lassen. Ein Steuerbüro und eine Apotheke werden in das Erdgeschoss des neuen Gebäudes am Beginn des sogenannten Westend einziehen.

Der Neubau Ecke Lange Straße/Kapaunenstraße Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Errichtung des Neubaus ist gewissermaßen das glückliche Ende einer langen Geschichte. Über drei Jahrzehnte wohnte an dieser Stelle kein Greifswalder mehr. Die DDR hatte an gleicher Stelle Neubauten statt der historischen Wohnhäuser bzw. Geschäfte errichten wollen. Nach deren Abriss wuchs an der Langen Straße ein Wald heran. Dessen Verlust mussten die Investoren im Sinne der Natur ausgleichen. In diesem Fall wurde Geld gezahlt. Gebäudereste waren zu entfernen.

Grundstücke waren zwangsversteigert worden

Zu dem Gelände gehören drei Grundstücke, die zum „Imperium“ des gescheiterten Greifswalder Immobilienhändlers Torsten Abs gehörten. 2012 reichten 258 Euro je Quadratmeter bei der Zwangsversteigerung des ersten 415 Quadratmeter großen Grundstücks. 2016 ersteigerte ein niedersächsischer Landwirt das zweite Grundstück.

Er musste 270 000 Euro für etwa 680 Quadratmeter – also rund 400 Euro je Quadratmeter –überweisen. Den letzten kleinen Rest bekam der Bauer für 217 Euro je Quadratmeter. Wahrscheinlich würde heute noch mehr Geld geboten. Der neue Baukörper an der Ecke Lange Straße/Kapaunenstraße ist recht groß. Er erstreckt sich bis zur Jacobigasse.

Was das Besondere am Jacobiquartier ist? Die Wechsel in der Firsthöhe mit den niedrigen Bestandsgebäuden, wie dem „Pariser“, sagt Architekt Mike Rabenseiffner. Auch den Farbwechsel vom Unter- zu den Obergeschossen und die Wahl einer Klinkerfassade an der Jacobigasse, zählt Rabenseiffner auf. Besonders sei auch das Motiv des Doppelgiebels, so der Architekt. So etwas gebe es zum Beispiel in Lübeck, das sei hanseatisch. Eine sicher sehr begehrte Penthousewohnung gebe es damit zwar nicht, aber der Bau gewinne architektonisch.

Begrünter Innenhof mit Bänken für den Aufenthalt

Auf einen zumindest in den oberen Geschossen interessanten Ausblick von ihren Balkonen zum Innenhof müssen die künftigen Mieter dennoch nicht verzichten. Denn Dom und Jacobikirche, auch der Uniplatz, befinden sich in der Nachbarschaft.

Die Balkone liegen hin zum Innenhof. Darunter befindet sich eine Tiefgarage. Aber es bleibe nicht bei einer Stahlbetonfläche. „Neben rotem Klinkerpflaster wird es dort künftig Pflanzenbeete geben“, informiert Rabenseiffner. Auch Bänke sollen aufgestellt werden.

„Es war eine anspruchsvolle Baustelle“, erinnert sich der Architekt. Die Gründung erfolgte mit Bohrpfählen. Die große Baugrube musste so gestaltet werden, dass keine Schäden an den Nachbargebäuden inklusive der Jacobikirche entstehen. Für den Nachweis, dass es keine Schäden gibt, habe man umfangreiche Gutachten erarbeiten lassen.

Verein saniert den „Pariser“

Begonnen haben die Sanierungsarbeiten am „Pariser“. Der Verein „Jugend kann bewegen“ hatte das leer stehende Haus Kapaunenstraße 20 im Jahre 2017 für knapp 17 000 Euro erworben. Da stand das Bauwerk mit der blau karierten Fassade bereits zwei Jahre leer. Er erhielt den Zuschlag. Denn im Sanierungsgebiet wird nicht nach Kaufgebot, sondern nach Konzept vergeben. Entstehen soll ein offener, interkultureller Jugendtreff.

Das Konzept für die Sanierung hat viel Ähnlichkeit mit dem der „Straze“, des Kultur- und Initiativenhauses in der Stralsunder Straße. Ein wesentlicher Teil der Finanzierung läuft über Leih- und Schenkgemeinschaften. Die jungen Leute erbringen viele Eigenleistungen. Wie auf der Baustelle zu erfahren war, gibt es im Haus noch Balken mit ursprünglicher Bemalung. Im nächsten Jahr wird mit der Fertigstellung des Hauses gerechnet. Das Markenzeichen der blau karierten Fassade soll bleiben.

Von Eckhard Oberdörfer