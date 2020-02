Jahresempfang der Kanzlerin: 400 Gäste feierten in der Brauerei mit 

Stralsund

Zu ihrem traditionellen Jahresempfang hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) als Bundestagsabgeordnete am Freitag in das Störtebeker Brauquartier eingeladen. Gut 400 Gäste aus ihrem vorpommerschen Wahlkreis waren der Einladung nach Stralsund gefolgt. Gemeinsam wollte man einen Blick wagen auf 30 Jahre Deutsche Einheit.

Landwirte setzten ein Zeichen des Protests

Doch vor der Alten Brauerei warteten schon zwei Traktoren, mit denen Landwirte ein Zeichen setzen wollten. Die Landwirte Mathias Zeitke aus Lüssow, Niklas Tietze aus Lüdershagen waren mit ihren Schleppern zum Empfang der Bundeskanzlerin gekommen. Mit ihnen im Bunde Frank Hartmann aus Wustrow, Vorsitzender des Bauernverbandes Nordvorpommern. Und der Blick vorpommerscher Bauern auf 30 Jahre Einheit fiel am Freitagabend differenziert aus.

Landwirtschaftsbetriebe für die nächsten Generationen retten

„Die Einheit hat hier vielen Bauer Selbstständigkeit gebracht“, erinnerte Hartmann an den Aufbruch vor 30 Jahren. „Viele Betriebe haben sich spezialisiert, sind mit umweltschonender Technik ausgestattet. Doch das Überleben des Berufsstandes steht derzeit auf der Kippe.“ Mathias Zeitke forderte: Landwirte müssen mitreden können, wenn die Politik Entscheidungen für ihre Zukunft trifft.“ Und so standen sie da, um Landwirtschaftsbetriebe für die nächsten Generationen zu retten, denn: „Bauern denken in Generationen, nicht in Legislaturperioden“, so Hartmann.

Merkel : „Wir werden unserer Landwirte unterstützen“

Angela Merkel ging in ihrer Rede auf das Signal der Bauern ein. „Die Landwirte brauchen einen Platz in unserem Herzen. Sie sind wichtig für unsere Versorgung. Denn wir alle wollen regional essen. Deswegen kann ich nur sagen, wir werden unsere Landwirte weiterhin unterstützen.“

Und mit Blick auf die Einheit sagte die Bundeskanzlerin: „Vor 30 Jahren haben wir uns danach gesehnt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Dass wir heute nicht mehr fürchten müssen, dass die Kinder nicht studieren dürfen. Das ist ein hohes Gut!“

Einheit bot die Chance, sich zu entfalten

Eins, das Maximilian Schwarz, der im September 30. Geburtstag feiert, sehr zu schätzen weiß. „Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie damals auf die Straße und mit Kerzen in die Marienkirche gegangen sind, um für gesellschaftliche Veränderungen zu protestieren“, sagte der Stralsunder. Die Einheit ist für ihn verbunden mit der großen Chance, sich zu entfalten. „Nicht nur, dass ich frei aufwachsen, Abitur und Studium absolvieren konnte“, sagt der Master für das Management von klein- und mittelständischen Unternehmen. „Ich habe zudem die Möglichkeit, Politik mitzugestalten.“ Mit 18 Jahren für die CDU als jüngstes Mitglied in die Stralsunder Bürgerschaft gewählt, ist er heute Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Digitalisierung des Kreistages Vorpommern-Rügen.

Niedrige Arbeitslosigkeit und großer Wohlstand

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) formulierte seine Freude über die Einheit etwas staatstragender. „Manchmal scheinen wir zu vergessen, wie gut es uns eigentlich geht. Nach 30 Jahren Deutscher Einheit ist der Stand der Arbeitslosigkeit so niedrig und der Wohlstand so groß wie nie. Wir leben in Frieden und Freiheit. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass die deutsche Einheit überhaupt wahr wurde und dass unser Stralsund heute so aussieht, wie es aussieht“, sagte das Stadtoberhaupt.

Kieler fand in Stralsund eine neue Heimat

Jörg Bornhöft ist 1990 aus Kiel an den Strelasund gekommen und hatte als Bauleiter ein Geschenk der Stralsunder Partnerstadt einen Innenhof in der Altstadt saniert. Noch im selben Jahr machte sich der Garten- und Landschaftsbauer selbstständig. „Hier gab es einfach so viel zu tun“, sagt der 56-Jährige und stellt im Rückblick fest: „Heute bin ich Stralsunder und habe hier mit meiner Familie und vielen Freunden ein spannendes Leben.

Aus Schleswig-Holstein an den Sund kam auch die CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden. „Die Grenzen zwischen Ost und West verschwimmen bei mir persönlich so sehr, für mich ist das Thema nicht mehr existent“, sagt die 41-Jährige. „Leider aber noch bei vielen anderen Menschen. Und zu meiner Verwunderung tatsächlich auch auf der politischen Bühne in Berlin.“ Wenn sie heute durch Stralsund schlendert, sieht sie die Schönheit der Hansestadt und – wie viel Geld, Liebe und Fleiß in die vor 30 Jahren noch zerfallene Altstadt hinein geflossen ist. „Hier entsteht immer wieder etwas Neues. Im internationalen Wettbewerb der schönsten Regionen kann sich Vorpommern sehen lassen.“

Ostdeutsche Interessen nicht vergessen

Natürlich spielte in den Gesprächen auf dem Empfang auch das Kandidatenkarussell um den Vorsitz der Bundes-CDU eine Rolle. Holger Kliewe ( CDU) legte sich zwar auf keinen der aktuellen Kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Armin Laschet fest. Doch der Rügener Landwirt und Abgeordnete des Landtages MV formulierte schon mal Aufgaben für seinen künftigen Parteichef: „Der neue Vorsitzende sollte die Themen Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlicher Raum im Fokus haben. Die ostdeutschen Interessen dürfen dabei nicht vergessen werden! Er sollte zudem Aufbruchsstimmung verkörpern und den Mut haben, klare Entscheidungen zum Wohle der Bürger zu treffen.“

