Jana und Ronja sind die Schnellsten mit den Kinderstrandkorb

Ahlbeck

Sie liefen, so schnell sie ihre kurzen Beine tragen konnten – und schleppten auch noch einen 16 Kilo schweren Mini-Strandkorb mit sich. Am Ende kamen Jana und Ronja bei der Kinderolympiade der Strandkorb-WM am Strand von Ahlbeck mit der Superzeit von 6,69 Sekunden ins Ziel. Die beiden sechsjährigen Mädchen aus Rubkow und Leopoldshagen hatten sich erst am Sonnabend vor Ort kennengelernt und beschlossen, auch ihre Schnelligkeit unter Beweis zu stellen.

Drei und vier Jahre alt sind Emelie und Amy-Lynn aus Pudagla und Ahlbeck. Die Kleinen hatten Riesenspaß und bekamen durch den Sportlichen Direktor des Events, Eric Borchardt, tatkräftige Unterstützung und von den zahlreichen Zuschauern einen Riesenapplaus. 18 Sekunden brauchten die Kinder bis zur Ziellinie. Auf die Frage, ob der Strandkorb schwer gewesen sei, antworteten die Kleinen: „Sehr schwer!“

Doch die Anstrengungen haben sich gelohnt – auch für Charlie und Finlay, die in der Altersklasse 6 starteten. Paulina und Viona starteten in der AK 9 und waren in dem sehr nassen Sand, der das Laufen erheblich erschwerte, flink unterwegs. Alle Teilnehmer der Kinderolympiade erhielten nicht nur jeder eine Medaille, sondern vom Landesmarketing MV auch eine kleine Aufmerksamkeit.

Mayk Borchardt, der die Strandkorb-WM 2007 aus der Taufe hob, zeigte sich sehr zufrieden. „Es waren schon bei den Kindern sehr viele Kinder in der Arena. Das zeigt das Interesse und die Freude an dieser Veranstaltung. Und vielleicht sind die Knirpse von heute in ein paar Jahren wieder mit dabei und holen den WM-Titel. Ich würde mich freuen“, sagte er.

Von Cornelia Meerkatz