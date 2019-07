Greifswald

Jazz zählt zu den offensten und kontaktfreudigsten Musikrichtungen. DEN Jazz gibt es somit nicht. Das beweisen auch die Eldenaer Jazz Evenings 2019, die am Freitag und Sonnabend in der 39. Auflage stattfinden. Die diesjährige Vielfalt ist noch einmal deutlich höher als jemals zuvor, verspricht Franziska Vopel von der Pressestelle der Stadt. Greifswald ist Veranstalter des Festivals, ebenso wie der Kunstverein ArtSieben in Kooperation mit dem Label WhyPlayJazz.

Die sechs Bands, die am 5. und 6. Juli in der historischen Ruine Eldena auftreten, zeichnen sich durch eine große Anzahl an zitierten musikalischen Stilen aus. Allen voran das Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO). Das 18-köpfige international besetzte Ensemble vereint in sich eine Mischung aus Big Band, Kammerensemble sowie Prog-Rock-Orchester und kombiniert in ihren Kompositionen Jazz mit neuer Musik, Klassik, Funk, Rock und vielem mehr. Meisterlich ist das Pianospiel des österreichischen Jazzpianisten David Helbock. Mit seinem Trio lässt er sich von mythologischen Geschichten aus verschiedenen Kulturen und Zeiten inspirieren. Die Musiker rund um Max Andrzejewski komplettieren zusammen mit der Sängerin und Komponistin Cansu Tanrıkulu sowie dem Keyboarder Jörg Hochapfel das Programm am Freitag mit ihrem Projekt Max Andrzejewski´s Hütte plays Robert Wyatt.

Während die junge Jazzformation Zuviert am Sonnabend überwiegend Jazz-Standards und Eigenkompositionen zum Besten gibt, überzeugt Botticelli Baby mit der rauchigen Stimme des Sängers Marlon Bösherz und einem energiegeladenen 30er-Jahre-Flair. Mit der dänischen Band Girls in Airports gehen die Eldenaer Jazz Evenings 2019 mit tanzfreundlichen Beats und unverwechselbaren Soundlandschaften zu Ende.

www.eldenaer-jazz-evenings.de

OZ