Jetzt um gut dotierten Ehrenamtspreis bewerben

Greifswald

Das Schalmeienorchester der Freiwilligen Feuerwehr Lühmannsdorf hat ihn, auch die Grypsnasen, der GFC und das Blasorchester Greifswald können sich damit schmücken. Die Rede ist vom gut dotierten Ehrenamtspreis, der alljährlich auf dem OZ-Ball im Heringsdrofer Kaiserbädersaal in feierlicher Form verliehen wird. Am 29. Februar ist es wieder soweit: Zwei Vereine aus Greifswald und Umland werden damit ausgezeichnet.

Der Hauptpreis ist mit der stolzen Summe von 4000 Euro verbunden, die Anerkennung hat eine Höhe von 1000 Euro. Beides wird jeweils zwei Mal vergeben – zum einen für den Bereich InselUsedom/ Wolgast und zum anderen für den Bereich Greifswald und Umland. Die Gelder werden zur Verfügung gestellt von der Achterkerke Stiftung für Kinder und den Volksbanken in Mecklenburg-Vorpommern.

Es ist dann das sechste Mal, dass dieser begehrte Preis an mehrere Vereine der Region übergeben wird. Voraussetzung für die Auszeichnung ist, dass sich der/die Bewerber im Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren und den Mädchen und Jungen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten. In diesem Jahr sollen Ehrenamtler an Schulen ausgezeichnet werden. Der/die Ehrenamtler können sich in Schulfördervereinen engagieren oder Arbeitsgemeinschaften sowie Nachmittagsangebote für Kinder betreuen.

Bewerbungen von Vereinen mit der Begründung, warum sie die Ehrung verdient haben und welche Pläne für das Preisgeld bestehen, sind noch zwei Tage möglich und bis zum 13. Februar einzureichen an greifswald@ostsee-zeitung.de.

Also – schnell Bewerbung abschicken und ein beachtliches Preisgeld sichern!

Von Cornelia Meerkatz