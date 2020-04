Jobcenter Greifswald: Mehr als 600 Anträge auf Hartz IV wegen der Corona-Krise

Greifswald

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie schlagen weiter auf den Arbeitsmarkt in Vorpommern durch: Die Zahl der neuen Anträge für die Grundsicherung Hartz IV hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Das teilt Gunther Gerner, Geschäftsführer des Jobcenters Vorpommern-Greifswald Nord, auf OZ-Nachfrage mit.

Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum März bis zum Stichtag 14. April, in dem insgesamt 637 Anträge auf Hartz IV gestellt wurden – im Vorjahr waren es 336. „Normalerweise haben wir in diesen Monaten einen Rückgang der Kundenzahlen. In diesem Jahr ist es anders. Es handelt sich hierbei um durch Corona bedingte Fälle“, erklärt Gerner.

Viele Selbstständige beantragen Grundsicherung

Besonders auffällig ist die Zahl der Selbstständigen, die nun auf die Grundsicherung angewiesen sind. Wo im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum drei Selbstständige das Arbeitslosengeld II beantragt haben, sind es nun 190. Ob es sich dabei um Soloselbstständige oder Unternehmer mit Angestellten handelt, könne die Statistik derzeit nicht ausweisen, so Gerner. Selbstständige können zwar einen Antrag auf finanzielle Zuschüsse des Landes und Bundes stellen, um laufende Kosten wie die Miete zu bezahlen; das Geld ist jedoch nicht für den Lebensunterhalt gedacht.

Erleichterungen für Jobcenter

„Der Gesetzgeber hat uns für die Bewilligung der Grundsicherung Erleichterungen gegeben“, sagt Gunther Gerner. So sind seit dem 1. März Vermögensprüfungen auszusetzen und die Kosten der Unterkunft werden in voller Höhe gewährt. Nur Personen, die über mehr als 60 000 Euro Vermögen in Form von Bargeld oder einem Sparguthaben verfügen, werden von den Leistungen ausgeschlossen. Der Pkw oder das Wohneigentum zählen nicht zum Vermögen.

Gunther Gerner ist seit April 2018 Leiter Jobcenters Vorpommern-Greifswald Nord. Quelle: OZ

Arbeitslosenmeldungen können per Telefon, E-Mail oder Brief beim Jobcenter eingereicht werden. Notwendige Unterlagen sollen möglichst als Kopien eingereicht werden, bittet Gunther Gerner. Bei Fragen können sich Bürger an diese Telefonnummern wenden: 03834 435 / -1500 (für Greifswald und Umland); -3000 ( Anklam und Umland); -4000 ( Wolgast und Umland).

Von Christopher Gottschalk