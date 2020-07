Jobcenter kürzt hochschwangeren Züssowerin Bezüge – weil sie angeblich auf dem Bau arbeitet

Greifswald

Die vergangenen Tage haben Adriana A. aufgewühlt. Wütend deutet die junge Frau aus Züssow auf einen zusammengefalteten Brief des Jobcenters. Die Stimme erhebt sie nicht, schließlich liegt in ihrem Arm der kleine Anton, gerade einmal dreieinhalb Wochen alt und schlummert selig. „Als ich diesen Brief geöffnet habe, dachte ich, das kann jetzt alles nicht wahr sein“, beschreibt die 22-Jährige.

„Sie streichen mir sämtliche Bezüge mit dem Hinweis, ich und mein dreijähriger Sohn Oscar würden bei einer Gerüstbaufirma arbeiten und könne ja nun selbst für mein Einkommen sorgen.“ Adriana A. lacht bitter. „Klar, hochschwanger turne ich da über die Baugerüste“, sagt sie. „Oscar natürlich immer mit dabei.“

Angebliche Arbeit der Schwangeren auf dem Bau

Tatsächlich wird in dem Schreiben, was der OZ vorliegt, explizit Adriana mit der Tätigkeit in Verbindung gebracht, Sohn und Partner werden miterwähnt. Bei genauerer Durchsicht der folgenden Absätze stellt man fest, dass es sich vermutlich bei der im Brief beschriebenen Person nicht um Adriana handelt, sondern um ihren Freund Lukas, der tatsächlich im April einen Job bei einer Gerüstbaufirma gefunden hatte.

Darüber sei das Arbeitsamt nicht informiert worden, daher jetzt die Aussetzung der Bezüge. „Den Arbeitsvertrag habe ich am 6. April in den Postkasten des Jobcenters gesteckt“, sagt sie. „Jetzt heißt es, der sei nie angekommen.“

Kommunikation nur per Mail und Telefon

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März bleiben die Türen des Jobcenters geschlossen, auch andere Ämter stellten den Publikumsverkehr ein. Kommunikation läuft übers Telefon oder schriftlich, nicht immer reibungslos. „Ich habe Meldebescheinigung, Geburtsurkunde und andere Dokumente abfotografiert und per Mail gesendet“, erzählt sie. „Angeblich sei nur die Hälfte angekommen.“

Zwar habe mittlerweile ein Telefonat stattgefunden, in der die Situation geklärt wurde und zumindest eine anteilige Zahlung zugesichert wurde – das Schlimmste ist also abgewendet - aber der Schreck sitzt ihr noch in den Gliedern. „Einen Brief mit der Ankündigung eines Zahlungsstopps zu bekommen, ist als Mutter von zwei Kindern die Hölle.“

Beste Form der Kommunikation ist das persönliche Gespräch

Direkte Auskünfte über Einzelfälle erteilt das Jobcenter nicht, man bedaure aber die unglückliche Formulierung im Brief. „Die beste und verständlichste Form der Kommunikation ist das persönliche Gespräch“, sagt Kerstin Herms, Pressesprecherin des Jobcenters. „Aber auch hier gilt: jeder Mensch ist anders und was für den einen gut ist, muss noch lange nicht für den anderen gelten.“

Das Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord hatte in den Monaten März und April 2020 das vierfache an Antragsvolumen zu bewerkstelligen. Meistens sei das Feedback auf die telefonische Betreuung aber positiv. „Wir haben ab dem 18. März 2020 unsere Standorte schließen müssen. Alle Bereiche im Jobcenter haben bereichsübergreifend zusammengearbeitet, um die Kundenanliegen anzunehmen und zum Beispiel die Leistungszahlungen sicherzustellen“, sagt Geschäftsführer Gunther Gerner. „Hier haben wir viele positive Resonanzen erhalten, auch wenn die persönliche Kommunikation nicht stattfinden konnte.“ Unter Berücksichtigung der Sicherheitserfordernisse finden seit dem 8. Juni 2020 wieder terminierte Kundengespräche statt.

Wunsch: Mehr Menschlichkeit im Amt

Was sie sich wünschen würde? Adriana A. überlegt. „Dass die Mitarbeiter vom Jobcenter von sich aus anrufen, wenn sie merken, dass etwas fehlt oder nicht angekommen ist. Und nicht gleich die Bezüge streichen“, sagt sie. „Schließlich konnten sie mich ja auch anrufen, um nachzufragen, ob denn das Kind schon da ist, es müsse ja jetzt langsam kommen. Das war, um den Beginn des Mutterschutzes nicht zu verpassen und eintragen zu können.“

Warum in dieser Situation nach Aussage von Adriana A. kein Anruf erfolgt sei, kann sich Kerstin Herms nicht erklären. „Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass der oder die Beraterin durchruft, wenn noch Unterlagen für eine Akte fehlen.“

Gibt es eine Entschuldigung? „Zu unserer Fehlerkultur gehört es auch, sich gegenüber unseren Kundinnen und Kunden bei Vorliegen eines Grundes zu entschuldigen“, so Kerstin Herms. Auf die oft schwer verständlichen Formulierungen in den Bescheiden angesprochen, antwortete sie. „Die SGB-II-Thematik ist keine leichte Kost. Und um es ganz klar zu formulieren: es geht immer um den Einzelfall, manchmal verbunden mit zahlreichen Problemlagen. Jede Kundin und jeder Kunde verdient seine respektvolle Beachtung und Bearbeitung seines Anliegens. Das ist unser Anspruch.“

Von Anne Ziebarth