Wie viel Geld braucht der Mensch zum Leben? Der Gesetzgeber geht von 424 Euro aus. Zumindest ist das der aktuelle Satz für Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), besser als Hartz IV bekannt. Obendrauf gibt es noch die Miete. Doch was tun, wenn die eigenen Einkünfte als Auszubildender weitaus geringer sind und am Ende des Geldes noch ganz viel Monat bleibt? Muss die Partnerin, die als Studentin ebenfalls nur über geringe Einkünfte verfügt, in jedem Fall einspringen?

Daniel Hirt, Azubi bei der Deutschen Rentenversicherung im ersten Lehrjahr, beantragte aus diesen Erwägungen heraus aufstockende Leistungen beim Jobcenter Nord. Zuversichtlich setzte er das Schreiben auf. Schließlich hatte der Greifswalder zwischen 2015 und 2018 schon einmal Leistungen bezogen.

Es bleiben 68 Euro

Doch die Behörde lehnte ab – unter anderem mit der Begründung, dass Hirt in einer „Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft“ lebe. Im Klartext: Der 27-Jährige wohnt mit seiner Freundin, die an der Universität Greifswald studiert, unter einem Dach. So weit richtig. „Allerdings bilden wir keine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir führen getrennte Konten. Sie ist meine Vermieterin, es existiert ein Untermietvertrag“, sagt der Greifswalder. Von seiner Azubi-Vergütung über 733 Euro netto „bleiben mir nach Abzug der Miete, der Kosten für Strom und Internet, Lebensmittel, Bahnticket zur Ausbildungsstätte nach Stralsund, Kantinenessen und Handy noch 68 Euro“, rechnet der angehende Sozialversicherungsfachangestellte vor. „Und davon muss ich noch Lektüre und Schreibwaren für die Ausbildung, Kleidung, Friseur- und Apothekenkosten bezahlen“, so Hirt, der regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist. Sein Widerspruch gegen die versagten Sozialleistungen wurde vom Jobcenter trotzdem „als unbegründet zurückgewiesen“. Zwei junge Leute in Ausbildung, die aufgrund ihrer Beziehung leer ausgehen – ein Einzelfall? „Keinesfalls. Es gibt viele ähnlich gelagerte Fälle“, sagt der Berliner Rechtsanwalt Tim Springer, dessen Hilfe Hirt in Anspruch nimmt. Springer legte im Mai 2019 Klage ein, das Verfahren läuft. Deshalb hält sich auch das Jobcenter auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG bedeckt. Da ein sozialgerichtliches Verfahren anhängig sei, könne zum Sachverhalt keine Aussage getroffen werden, so Jobcenter-Mitarbeiterin Antje Gebel. Dennoch erklärt sie: „Leben nicht verheiratete Paare zusammen, wird im Einzelfall geprüft, ob eine Bedarfsgemeinschaft vorliegt. Ist das der Fall, ist das Einkommen und Vermögen der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zur Bedarfsdeckung der anderen Mitglieder einzusetzen.“ Wenn ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter länger als ein Jahr mit einer Person zusammenlebe – und das ist bei Hirt der Fall – werde vermutet, dass der Wille vorhanden sei, „Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. Diese Vermutung kann vom Leistungsempfänger widerlegt werden. Für die Widerlegung ist jedoch die bloße Behauptung, eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft läge nicht vor, nicht ausreichend“, so Gebel. Zugleich betont sie, dass generell jeder Fall einzeln geprüft und entschieden werde.

Rechtsanwalt Tim Springer findet die im SGB II festgeschriebenen Formulierungen „sehr unglücklich“. Die Betroffenen müssten beweisen, dass sie nicht aus einem Topf wirtschaften. „Vor Gericht stellen die Richter manchmal indiskrete, sehr intime Fragen. Das geht an die Grenze dessen, was rechtsstaatlich zulässig ist“, sagt Springer. Auch die Hausbesuchsdienste des Jobcenters seien teils fragwürdig. „Da wird dann etwa geguckt, ob zwei Zahnbürsten in einem Becher stehen oder getrennt voneinander. Und daraus zieht man Schlussfolgerungen. Absurd“, urteilt Springer.

Das Jobcenter Nord unternahm übrigens gleich drei Versuche, die Situation in der Wohnung zu kontrollieren, wie aus dem der OZ vorliegenden Widerspruchsbescheid der Behörde hervorgeht. Die Besuche verliefen ergebnislos. Hirt war nicht zu Hause. „Sie hätten doch mit mir einen Termin vereinbaren können“, wundert der sich. Auch für den Vorwurf, er komme den Mitwirkungspflichten nicht nach, habe er kein Verständnis. Gefordert waren Einkommens- und Vermögensnachweise seiner Freundin. Da er aber mit ihr nicht aus einem Topf wirtschafte, sah der Anwalt dafür kein Erfordernis. Tim Springer sieht nun Chancen, den Streit zugunsten seines Mandaten zu klären: „Bislang habe ich noch keinen der Fälle, die ähnlich gelagert waren, verloren.“

Geld reicht nicht

Daniel Hirt dreht derweil jeden Cent zweimal um. „Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Trotzdem reicht das Geld hinten und vorn nicht. Als ich noch Alg II bekam, hatte ich mehr. Mir standen 416 Euro zur freien Verfügung. Damit bin ich ausgekommen“, sagt der junge Mann. Damals habe er an der Greifswalder Volkshochschule seinen Schulabschluss „Mittlere Reife“ nachgeholt. Seine Freundin habe ihn quasi auf den richtigen Weg gebracht. „Früher, als ich noch bei meinen Eltern im Saarland lebte, habe ich meine eigenen Ziele irgendwie aus den Augen verloren“, offenbart er. Die familiäre Situation sei sehr schwierig gewesen, die Eltern alt und krank. Nun wisse er mit seinem Leben etwas anzufangen. Allerdings sei gesellschaftliche Teilhabe ohne Geld kaum möglich. Hirt: „Ich fühle mich im Stich gelassen.“

Von Petra Hase