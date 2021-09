Jobmesse Greifswald: Diese Stellen sind bei Unternehmen gefragt

Greifswald

Unternehmen aus Greifswald und Vorpommern suchen nach Fachkräften und Azubis, manche erst im kommenden Jahr, manche sofort. Zum ersten Mal seit über einem Jahr zeigen sich über 25 Aussteller, u. a. aus der Hotellerie, dem verarbeitenden Gewerbe oder der öffentlichen Hand auf der Jobmesse „Karriere Kompakt“ am Freitag in der Stadthalle wieder einem breiten Publikum.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich vorher umgehört, welche Stellen offen sind, was Unternehmen den Bewerbern bieten und wie Interessierte unter Coronaregeln teilnehmen können.

Bewerber schätzen Flexibilität

Das Gehalt sei nicht allein entscheidend, sagt Corinna Eckert, Leiterin der Personalabteilung beim IMD Labor aus Greifswald, das in der Hansestadt und an sechs Standorten in Vorpommern labormedizinische und mikrobiologische Proben auswertet.

„Wichtig sind den Bewerbern auch Weiterbildung, zeitliche Flexibilität, eine gute Einarbeitung und zum Beispiel die Möglichkeit, für eine ehrenamtliche Tätigkeit Sonderurlaub zu bekommen“, sagt Eckert. IMD zahle nach einem hausinternen Entgeltsystem, das Gehaltssteigerungen nach Berufsjahren einschließe.

Gesucht werden vor allem Mitarbeiter mit Erfahrung in medizinischen Berufen und medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten. Für den Laborstandort Karlsburg schreibt IMD ein Stipendium aus, mit dem Azubis während der Lehre finanziell unterstützt und nach erfolgreichem Abschluss direkt übernommen werden.

Die Stadtwerke Greifswald sind hingegen tarifgebunden. Das erste Thema bei Bewerbungsgesprächen seien meist die Aufgaben, die neue Mitarbeiter erwarten und ob sie zur Qualifikation passen, so Kathrin Motullo von der Personalabteilung der Stadtwerke. Das Unternehmen suche derzeit Monteure und Portfoliomanager für den Einkauf von Strom und Gas und profitiere davon, als städtisches Unternehmen als verlässlicher Arbeitgeber zu gelten.

Messen bringen Bewerbungen

Silke Pauls vom Wusterhusener Unternehmen HAB Hallen- und Anlagenbau weiß, dass Vorsorge wichtig ist. Deswegen suche die Firma bereits jetzt Nachfolger für Kollegen, die in den kommenden Jahren in Rente gehen. Ausgebildet werden nämlich einzig Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionsmechanik, andere Stellen müssen von außen besetzt werden.

„Wir werben vor allem mit unserer Firmenkultur“, sagt Pauls. Zu den Aushängeschildern von HAB gehören die Tauchgondeln in Sellin und Zinnowitz. Die Firma hoffe, so Pauls, gute Mitarbeiter mit spannenden Projekten zu erreichen. Zwölf Stellen seien derzeit offen, darunter sind Posten für Konstrukteure, Monteure, Projektleiter oder Schweißer. Nach großen Messen käme es vor, dass fünf bis zehn Bewerbungen eingehen. „Außerdem freuen wir uns, wenn wir einen zukünftigen Azubi auf der Messe für uns begeistern und den Anstoß geben können, sich zu bewerben“, sagt Pauls.

Weil die Nachwuchssuche schwerer wird, wirbt das Theater Vorpommern zum ersten Mal so auffällig wie in diesem Jahr für die Ausbildungsberufe Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Maßschneider und Theatermaler. „Wir machen uns jetzt auf die Suche, um die Stellen für 2022 und 2023 zu besetzen, damit die Schulabgänger in diesem Jahr bereits wissen, was wir anbieten“, sagt Pressesprecher Hans-Dieter Heuer. In den vergangenen Jahren sei es schwerer geworden, offene Stellen zu füllen. Die Azubis werden nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes entlohnt.

Eintritt mit 3-G-Regel

Wer sich über Ausbildung und neue Jobs informieren möchte, sollte sich vor der Jobmesse „Karriere Kompakt“ anmelden. Wegen der Coronaregeln ist die Anzahl der gleichzeitig erlaubten Personen begrenzt.

Interessierte nutzen die 03834 517 444, um sich anzumelden, teilt Kristina Birkholz, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Greifswald, mit. Für den Einlass gilt die 3-G-Regel: Es ist der Nachweis über eine vollständige Coronaimpfung, ein Nachweis über eine überstandene Coronainfektion oder ein tagesaktueller, negativer Schnelltest nötig.

Veranstaltungsort ist von 9 bis 15 Uhr die Stadthalle. In den vergangenen Jahren waren je rund 1.500 Männer und Frauen zu der Veranstaltung gekommen, um sich über berufliche Perspektiven zu informieren. Alle Aussteller finden Sie unter karrierekompakt.com

Von Christopher Gottschalk