Jobs in ganz MV: VITALplus Physiotherapie sucht ukrainische Fachkräfte

Rostock

„Wir sind ständig auf der Suche“, sagt Stefan Blank, Geschäftsführer der Physiotherapie Vitalplus. „Die Nachfrage nach ausgelernten Physiotherapeuten ist sehr groß. Auch vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine haben wir schon ausländische Fachkräfte angeworben“, so der Geschäftsführer.

Das Unternehmen Physiotherapie Vitalplus ist eines der ersten, die auf dem vom Wirtschaftsministerium eingerichteten Portal „mv4you-Ukraine“ Stellen ausschreibt. Die Kette hat in MV insgesamt fünf Standorte: drei in Greifswald und jeweils einen in Rostock und Wismar – gesucht werde überall.

Zunächst habe sich Blank nicht getraut, die Anwerbung von Ukrainern anzusprechen. „Ich dachte mir, dass sie dafür erst einmal keinen Kopf haben. Sie sie sind zufrieden, wenn sie in Deutschland angekommen sind“. Doch auch er möchte potenziellen neuen Kollegen eine Perspektive geben.

Lagus überprüft ausländische Berufsabschlüsse

Geschäftsführer Stefan Blank Quelle: privat

Im medizinischen Bereich gibt es für ausländische Fachkräfte eine besondere Hürde: Die Anerkennung des Berufsabschlusses. „Bei uns dürfen nur medizinisch ausgelernte Physiotherapeuten mit Berufsurkunde arbeiten und die müssen von der Krankenkasse anerkannt werden“, so Blank. Das Bildungsniveau müsse eben dem Deutschen entsprechen.

In der Regel überprüfe das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), ob die Ausbildung anerkennt werde – das könne mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Diesen Prozess möchte Blank unterstützen, „damit die Kollegen so schnell wie möglich einsatzfähig sind“.

Was sich Blank von der Landesregierung wünscht: einen direkten Ansprechpartner, der bei Fragen rund um die Anerkennung Auskunft gibt. „Andere medizinische Fachkräfte stehen schließlich vor ähnlichen Herausforderungen“.

Bewerber müssen geimpft sein

Abgesehen von der Anerkennung ihrer Ausbildung müssen Bewerber zwei weitere Voraussetzungen erfüllen. Zunächst müssen sie geimpft sein – schließlich unterliegen auch Physiotherapiepraxen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Es sei denn, die Bewerber sind aus medizinischen Gründen von der Impfung befreit, so Blank.

Was außerdem notwendig ist: ausreichende Deutschkenntnisse. In medizinischen Berufen sei das Sprachniveau B2 erforderlich – also die Fähigkeit, problemlos mit Muttersprachlern sprechen zu können.

Diese Jobportale gibt es für Ukrainer

Neben dem Portal „mv4you-Ukraine“ können sich Ukrainer auch auf anderen Webseiten über Jobangebote informieren. Das Wirtschaftsnetzwerkes Region Rostock hat beispielsweise das Portal „Jobs in MV for Ukrainians“ eingerichtet. Die Seite bietet nicht nur Jobangebote, sondern auch Informationen zur Eröffnung eines Bankkontos.

Die Website „Job aid for Ukrainian refugees“ vermittelt Jobs in ganz Deutschland.

Von Julia Kaiser