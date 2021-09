Jörg Valentin (AfD): Will die Freiheit im Land verteidigen

Greifswald

Jörg Valentin war und ist bei der AfD schon in verschiedenen Funktionen aktiv gewesen. Unter anderem als Beisitzer, im Kreisvorstand Vorpommern-Greifswald, als Vorsitzender von mehreren MV-Landesfachausschüssen und in der Greifswalder Bürgerschaft. Nun will der 54-jährige promovierte Kommunikationswissenschaftler, Kommunikationspraktiker und Politikanalyst für die AfD in den Landtag einziehen.

Valentin tritt für den Landtag an, um „die mit der Wende 1989 errungene Freiheit für Mecklenburger und Vorpommern zu sichern.“ Demoralisierung und Repression als Mittel der politischen Auseinandersetzung müssen seiner Meinung nach der Vergangenheit angehören. „Mit Rüstzeug wie Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit, die ich mit in die Waagschale werfe, will ich helfen, konfuse Panikpolitik hinter sich zu lassen und gesellschaftlichen Zusammenhalt, dort, wo er ins Wanken gerät, wieder herzustellen und zu erhalten.“

Bei der aktuellen Politik sieht Valentin viel Verbesserungsbedarf. So will er sich mit der AfD dafür einsetzen, dass Geburtshilfe wohnortnah verfügbar bleibt. „Hebammen leisten eine wesentliche Hilfestellung bei der Gesundheitsfürsorge vor und während der Schwangerschaft“, so Valentin. Zudem setzt er sich für einen nachhaltigen Landeshaushalt ein. „Die Notoption der Schuldenbremse soll nicht einem titanischen Schattenhaushalt ohne Zeitbindung oder ohne direkten Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen dienen“, kritisiert er.

Mecklenburg-Vorpommern als Gesundheitsland Nummer 1

Während seiner Bürgersprechstunden habe er eine ganze Bandbreite an Themen gehört, die er als Direktkandidat angehen würde. „Auf besonderes Interesse stößt die AfD-Forderung, Steuern, Vorschriften und Bürokratie mittelstandsfreundlich abzubauen, den Rundfunkbeitrag zu streichen, die Zuwanderung auf nationaler Ebene zu regeln und bei extremistischen Gefährdern durchzugreifen.“ Dauerthema sei zudem eine hochkarätige medizinische Versorgung für Stadt und Land. Die AfD wolle Mecklenburg-Vorpommern zum Gesundheitsland Nummer eins machen

„Die Pflegeheime und altersgerechten Wohnungen von morgen sollen Menschen in höheren Jahren Raum geben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.“ Das sorge auch für ansprechende Arbeitsplätze. Dazu gehöre auch der Zugang zu Internet und digitaler Kommunikation. „Bis 2025 soll die Mobilfunkabdeckung ohne „weiße Flecken“ sein und der Bürger in Stadt und Land mit leistungsstarkem Breitband mit mindestens LTE-Standard versorgt werden.“

Von Philipp Schulz