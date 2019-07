Joey Kellywar als Teil der berühmten singenden Großfamilie in den 90er Jahren ein Superstar. Nach den Anfängen als Straßenmusiker gelang den Kellys mit dem Album „Over the hump“ der Durchbruch. In Deutschland wurde es mit 3,5 Millionen Alben zum bisher meistverkauften Tonträger Deutschlands aller Zeiten. In der Band spielte Joey Kelly vor allem E-Gitarre, Akustikgitarre und Schlaginstrumente und trat nur selten als Leadsänger in Erscheinung.

Nach dem Aus der Kellys widmete sich Joey dem Extremsport. Er finishte acht Ironman innerhalb von nur zwölf Monaten, stellte sich Ultraläufen und Radrennen. Sohn Luke eifert dem Vater sportlich nach. Auch der 19-Jährige bestritt bereits Halbmarathon- und Marathon-Rennen. Außerdem war er 2017 als jüngster Teilnehmer Finisher des Radrennens „Race across America“.