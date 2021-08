Greifswald

Das Krankenhaus „Bethanien“, das Altenhilfezentrum „Paul Gerhardt“, die Martinschule – die Johanna-Odebrecht-Stiftung setzt sich mit ihren Einrichtungen in Greifswald auf vielfältige Weise für Menschen ein.

Stifterin war die Greifswalder Bürgermeistertochter Johanna Odebrecht (1794 – 1856), eine der engagierten Frauen der jüngeren pommerschen Kirchengeschichte. Ingelore Ehricht, ehemalige Vorsteherin der Odebrechtstiftung, hat sich mit dem Leben dieser starken Frau befasst und umfangreiche Aktenstudien betrieben. Darüber sprach sie auf einem Studientag der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte.

Johanna Odebrecht stammt aus einer Familie der Greifswalder Oberschicht, zu der Pastoren, Professoren, Verwaltungsbeamte und Juristen gehörten. Ein Zweig lebt heute in Brasilien. Johanna Odebrecht musste schwere Schicksalsschläge verkraften. Wegen eines Sturzes litt sie unter einer Rückgratverkrümmung und verlor bei einem Unfall auch noch eine Auge.

Bei einem einjährigen Aufenthalt in Düsseltal bei Düsseldorf lernte Odebrecht Adalbert Friedrich Karl Georg Ernst Graf von der Recke-Volmerstein kennen. Er ist einer der Väter der Inneren Mission, Gründer der Rettungsanstalt Düsseltal für Waisenkinder. Das beeinflusste die Greifswalderin nachhaltig.

Ihr 1821 verstorbener Vater vermachte Johanna Odebrecht ein beträchtliches Vermögen, das ihr größere Zinseinnahmen brachte. 1828 gründete sie in ihren Häusern in der Wollweberstraße 4 und 5 eine Freischule für Mädchen.

Der zeitbedingte Sprachgebrauch wirkt heute befremdlich, von Teilhabe durch Bildung war keine Rede. Johanna Odebrecht wollte Arbeitertöchter vor „sittlicher Verwahrlosung“ schützen. Bis zu 50 Mädchen sollten zu sittlich brauchbaren Dienstboten in zwei aufeinander aufbauenden Klassen herangezogen werden. Lesen, Schreiben, Rechnen, Handarbeit waren Teil des Stundenplans. Ab 1839 nahm die Stifterin Waisenmädchen auf und erhielt dafür 100 Taler jährlich von der Stadt.

In der Schule ging es streng zu

Erziehung zu einem „wahren, lebendigen Christentum“ war Odebrecht sehr wichtig. Das Studium der Bibel und der evangelischen Bekenntnisschriften gehörten zum Lehrprogramm. Die strenge Zucht, die bei Fehlverhalten die Bestrafung mit Aufenthalt in dunklen Räumen einschloss, führte zu Konflikten mit der städtischen Aufsichtsbehörde, wie Ingelore Ehricht ausführte.

1841 gab es eine Untersuchung. Die „Schulzucht war wohl etwas strenge“, heiße es im Bericht der Kommission. Allerdings ginge es besonders bei Schülerinnen aus den „niedrigsten Einwohnerklassen“ ohne Züchtigung nicht. Zwar wurde geraten, auf das Einsperren in dunkle Räume zu verzichten, aber Sanktionen gegen Odebrecht gab es nicht. Aber es sei nach 1841 nicht mehr ganz so streng zugegangen, schätzt Ehricht ein.

Ein Prozess nach dem Tod

Gestorben ist Johanna Odebrecht in Schlesien in Kraschnitz. Das dortige Gut hatte Graf von der Recke-Volmerstein 1845 erworben und eine Rettungsanstalt gegründet. Weil Johanna Odebrecht eine ursprünglich für ihn vorgesehene Stiftung in ihrem Testament zurücknahm, klagte der Graf. Ihm wurde Geld zugesprochen. Die Schule in der Wollweberstraße bestand bis 1886. Dank des von Odebrecht begründeten Fonds für ein Rettungshaus entstanden 1902 bis 1904 die Gebäude der Odebrechtstiftung.

Von Eckhard Oberdörfer