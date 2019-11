Sellin

Die Selliner haben die Katze aus dem Sack gelassen. Der Reigen der Stars beim zweiten Sommer Open Air am Strand unterhalb der Seebrücke ist komplett. Für den noch offenen Termin am 8. August konnte Johannes Oerding verpflichtet werden. „Mit komplett neuer Liveshow und Bühnenproduktion wird er am großartigsten Ort aller Zeiten begeistern“, ist man in der Kurverwaltung des Ostseebades schier aus dem Häuschen.

Neues Album: Erstmals Duett mit Ina Müller

Nicht erst seit seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel der Vox-Show „Sing meinen Song“ ist Johannes Oerding einer jener sogenannten Deutsch-Pop-Poeten, die die Erfolgswelle reiten. Jährlich spielt er rund 80 Live-Shows vor meist ausverkauftem Haus. In Sellin wird der dann 38-Jährige mit seinem neuen Album „Konturen“ vertreten sein. Dafür hat er erstmals mit der Musikerin und Moderatorin Ina Müller (54) – beide sind seit zehn Jahren ein Paar – ein Duett aufgenommen. Das neue Album ist just an diesem Freitag erstmals veröffentlicht worden. Nach „Erste Wahl“, „Boxer“, „Für immer ab jetzt“, „Alles brennt“ und „Kreise“ ist es das sechste Album des Künstlers, der am zweiten Weihnachtsfeiertag 1981 in Münster geboren wurde und in Hamburg lebt.

Am 26. Juli geht’s los

Neben Johannes Oerding werden im nächsten Jahr noch weitere Musikstars beim 2. Selliner Sommer Open Air zu erleben sein. Am 1. August steht Gitarrist, Songwriter und Rocksänger Bosse auf der Bühne. Am 31. Juli macht das erfolgreiche DJ Duo „Gestört aber GeiL“ wieder eine Party am Strand. Die beiden Musiker waren dieses Jahr schon bei der Premiere mit am Start. Und zum Auftakt der von der Selliner Kurverwaltung und der Dresdner Agentur Bernd-Aust-KulturManagement GmbH präsentierten Veranstaltungsreihe wird Mark Forster am 26. Juli am Hauptstrand des Ostseebades zu erleben sein.

Kartenvorverkauf gestartet

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte des 2. Selliner Sommer Open Airs ist mittlerweile gestartet. So gibt es auch im Service-Center der OSTSEE- ZEITUNG am Markt in Bergen (neben Benedix-Haus) Tickets für alle Konzerte. Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags dann von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Von Chris Herold